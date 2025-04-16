羅智強再嗆告 簡舒培：最好提自訴告我

民進黨議員簡舒培。（資料照）

2025/04/16 16:33

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨立委羅智強近日因政治獻金爭議槓上民進黨北市議員簡舒培，今（16日）羅智強嗆告簡舒培，稱總刑期10年以上。對此簡舒培也回應，指述資料有憑有據，經得起法律檢視不怕告，更要羅智強最好提起自訴告她。

羅智強今臉書發文表示，針對造謠他決定採取多管齊下訴訟策略，有的案件走告發； 有的案件提告訴；能自訴的直接自訴，繞過綠色檢調東廠；能提民事求償的，也一案都不放過；有些案子，甚至會等到「政黨輪替後」，檢察官恢復中立，不再聽命民進黨後，再來一一算帳。

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他批評，簡舒培近日指控他將政治獻金轉入他成立的基金會；以及他在參選桃園市長時，利用政治獻金請由他基金會董事負責的公司打選戰，這兩件事都是謠言，他會採取自訴提告。

對此，簡舒培則回應，指述的資料都是有憑有據，沒有偽造、造假、冒名，經得起法律檢視，不怕羅智強告；而台灣是法治國家，所有案件都是法官依法審判，不是由不適任立法委員喊喊5年、10年或100年決定，「羅智強你沒那麼厲害」。

她也說，羅智強針對參選桃園市長募款的政治獻金，當中7成付給自己人開的公司，事件揭露至今已經5天，羅只提告不說明，是在害怕什麼？她並嗆，羅智強最好就提自訴來告，不要躲在「偵查不公開」的保護傘底下，讓我們一次到法院說清楚，直球對決，「就怕你不敢」！

此外簡舒培也酸，羅智強稱要告她的貼文，底下依然貼上「買書募款」連結，不知道提告簡舒培和幫國民青年付交保金，哪個流量比較好賣書？

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