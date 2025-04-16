為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    羅智強再嗆告 簡舒培：最好提自訴告我

    民進黨議員簡舒培。（資料照）

    民進黨議員簡舒培。（資料照）

    2025/04/16 16:33

    〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨立委羅智強近日因政治獻金爭議槓上民進黨北市議員簡舒培，今（16日）羅智強嗆告簡舒培，稱總刑期10年以上。對此簡舒培也回應，指述資料有憑有據，經得起法律檢視不怕告，更要羅智強最好提起自訴告她。

    羅智強今臉書發文表示，針對造謠他決定採取多管齊下訴訟策略，有的案件走告發； 有的案件提告訴；能自訴的直接自訴，繞過綠色檢調東廠；能提民事求償的，也一案都不放過；有些案子，甚至會等到「政黨輪替後」，檢察官恢復中立，不再聽命民進黨後，再來一一算帳。

    他批評，簡舒培近日指控他將政治獻金轉入他成立的基金會；以及他在參選桃園市長時，利用政治獻金請由他基金會董事負責的公司打選戰，這兩件事都是謠言，他會採取自訴提告。

    對此，簡舒培則回應，指述的資料都是有憑有據，沒有偽造、造假、冒名，經得起法律檢視，不怕羅智強告；而台灣是法治國家，所有案件都是法官依法審判，不是由不適任立法委員喊喊5年、10年或100年決定，「羅智強你沒那麼厲害」。

    她也說，羅智強針對參選桃園市長募款的政治獻金，當中7成付給自己人開的公司，事件揭露至今已經5天，羅只提告不說明，是在害怕什麼？她並嗆，羅智強最好就提自訴來告，不要躲在「偵查不公開」的保護傘底下，讓我們一次到法院說清楚，直球對決，「就怕你不敢」！

    此外簡舒培也酸，羅智強稱要告她的貼文，底下依然貼上「買書募款」連結，不知道提告簡舒培和幫國民青年付交保金，哪個流量比較好賣書？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播