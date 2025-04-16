防中共滲透民進黨 賴清德祭3措施：出入中港澳、接觸中方人員應報備

兼任民進黨主席的總統賴清德今宣告，在國安法制完備前採取3點作法，包含黨公職及黨工出入中港澳或與中國官方身分人員接觸，應事前報備、事後報告，並強化國安法治意識教育，也請各黨團訂定相應規範等。（圖由民進黨提供）

2025/04/16 15:57

〔記者陳昀／台北報導〕中國對台滲透攻勢不斷，近日接連爆出民進黨助理及黨工遭吸收成為共諜，兼任民進黨主席的總統賴清德繼上週指示中央黨部研議急難救助計畫，今再宣告在國安法制完備前採取3點作法，包含黨公職及黨工出入中港澳或與中國官方身分人員接觸，應事前報備、事後報告，並強化國安法治意識教育，也請各黨團訂定相應規範等。

賴清德表示，境外敵對勢力對台灣的滲透力道日益增大，除了認知作戰、統戰行動、灰色地帶侵擾外；近來在執政團隊本於國家利益的積極偵辦下，更發現有數起民進黨員涉及共諜案件，這種忘卻民進黨價值精神、為私利出賣國人的行為，應該受到黨紀嚴懲，以及法律最嚴厲的制裁，以及社會批判。

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賴清德指出，對於意圖併吞台灣的極權政權而言，守護台灣的民進黨自然成為其積極滲透的對象，而不是和中國同聲同調的政黨。其實，民進黨被滲透不是今天才開始，大家可以看看，有多少之前的黨公職，卸任後對國家主權的立場大轉變，就可了解。面對中共的滲透，民進黨的立場一貫且明確：一旦發現，不分政黨、不問何人，支持依法嚴辦，也請立院黨團支持強化國安、防止滲透的相關修法，儘速通過。

賴清德指出，作為守護民主、守護主權的政黨，民進黨將於國安法制尚未完備前，採取下列3點作法：第一，針對民進黨黨公職及黨工，若有出入中港澳或與具中國官方身分人員接觸之情形，建立事前報備、事後報告機制。

第二，中央黨部和各地團隊，要透過定期的課程或相關講座，協助黨工、黨公職，強化國安法治意識教育。第三，針對黨籍立委以及各縣市議員的助理，請各黨團訂定相對應的規範或機制，並加強助理的國安意識教育。

賴清德要求黨員時刻謹記，民進黨現在的使命是：捍衛台灣民主自由的憲政體制，秉持清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，承擔起守護民主、守護主權的理念。賴說，民進黨誕生於專制獨裁的年代，作為推動台灣民主的主要力量，堅持創黨的理想，是我們維持政黨永續發展的靈魂，這並非老生常談，而是民進黨一路走來的價值所在。

賴清德強調，作為執政黨，每一位從政同志肩負的不只是人民的託付，更包含國家發展的使命。所以，我們要以高標準，審視自我的生活紀律。

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