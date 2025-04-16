盧秀燕傳要參選黨主席 國民黨：黨中央一貫立場歡迎

國民黨文傳會主委林寬裕中常會後受訪。（記者塗建榮攝）

2025/04/16 16:48

〔記者施曉光／台北報導〕外傳台中市長盧秀燕已經同意將參選國民黨主席，國民黨文傳會主委林寬裕今天受訪說，沒有看到相關報導，黨主席選舉有嚴密的規定，對於所有希望付出、參與的好朋友與前輩同志，黨中央一貫立場都是歡迎的。

林寬裕強調，目前全國上下最關心的事情，就是如何站出來反對獨裁，反對綠色的共產黨，用司法作為工具來對所有不同聲音進行打壓，對外還有關稅問題要解決，此事影響深遠，全國最關切的就是這些問題，至於個別的人是否參選黨職，黨主席選舉國民黨有嚴密規定，黨中央會依照相關規定來做。

請繼續往下閱讀...

此外，針對國民黨立委徐巧芯今天呼籲黨中央應該有人出面領導反惡罷，國民黨發言人楊智伃說，徐巧芯站在被接受罷免的第一線，受到非常多的造謠、謊言與委屈，相信其他國民黨立委也都一樣，黨中央一直都在背後守護他們，不管是國民黨立委或一些罷綠團體的正義青年，黨中央一直都有在後面作為大家的後盾。

她說，這幾天國民黨在街頭掃街，或在地檢署的外面，有非常多的民眾自發性參與，黨主席朱立倫也在今天早上帶領著黨內與民眾一起到罷瑤總部幫忙連署，明天會到板橋，接下來還會有更多實際的行動串聯，幫助大家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法