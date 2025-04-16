吳秉叡攜手中央會勘新莊7國小 爭取改善老舊設備

立法委員吳秉叡邀請中央與地方教育單位，以及多名民代會勘新莊7所國小。（記者黃子暘攝）

2025/04/16 16:44

〔記者黃子暘／新北報導〕立法委員吳秉叡今（16日）邀請教育部次長張廖萬堅等人，針對校舍、場地、環境、設施老舊或損壞等問題，會勘新莊區7間國小，並爭取中央補助經費；7校改善工程總經費6500萬餘元，國教署與體育署表態將提供支持。

吳秉叡等會勘7校，包括昌平國小、中信國小、中港國小、新莊國小、新泰國小、豐年國小與丹鳳國小。與會者包括，張廖萬堅、教育部國民及學前教育署、體育署、新北市教育局及新北市議員鍾宏仁、翁震州、林秉宥、蘇錦雄等人。

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吳秉叡指出，其中昌平國小學校跑道、球場等設施使用20多年，有嚴重龜裂與坑洞，可能導致學童與社區民眾運動時受傷，該校規劃全面整修操場跑道、水溝、跳遠場、中央球場及籃球場，整體工程預算為1520萬；中信國小近年身心障礙學生人數逐漸增加，但校內唯一的電梯已使用30多年，不符合無障礙設計標準，學校規劃進行電梯汰換等無障礙環境建設等，預估經費近248萬元。

吳秉叡說，中港國小因校舍年久失修，近期頻繁出現磁磚剝落、鋼筋外露、牆面龜裂等問題，學校計畫進行外牆磁磚翻新、防水等，預估經費需1000萬元；新莊國小校門廣場AC舊鋪面長期使用，出現多處坑洞與積水，經常有學生跌倒，校方規劃鋪面更新，改善出入安全與排水功能，總工程經費逾645萬元；新泰國小欲升級全校有聲廣播系統，總金額217萬；豐年國小欲為活動中心進行更新與設備充實，工程總經費達2352萬；丹鳳國小唯一通往兒童遊樂場的木造連接平結構老化問題嚴重，改善經費約600萬，去年公告停用，導致學童無法使用遊樂場。

吳秉叡、鍾宏仁、翁震州、林秉宥表示，教育是國家最根本的工程，大人有責任營造快樂安全的學習環境給孩子，將持續爭取修繕經費到位。

部分學校已規劃將提報計畫，國教署與體育署表態將提供支持，中央地方合作提升新莊區學校整體教學品質。

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