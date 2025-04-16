宋建樑是否為黨員？ 國民黨︰青年團從未有過這團員

國民黨主席朱立倫16日主持中常會。（記者塗建榮攝）

2025/04/16 15:44

〔記者施曉光／台北報導〕罷免民進黨立委李坤城案的領銜人宋建樑昨天配戴納粹卐字臂章、舉納粹手勢，並手持希特勒著作前往地檢署，遭德國在台協會痛批無恥，以色列駐台辦事處也聲明強烈譴責，國民黨今日也加以切割，強調該黨不認同也絕不允許操作歷史不幸事件，要予以譴責，同時還澄清該黨青年團從未有過這個團員。

罷綠領銜人扮納粹 國民黨譴責

國民黨文傳會主委林寬裕表示，德國在台協會批評這個無恥的動作，一點都沒有錯，國民黨不認同也絕對不允許操作這些歷史不幸事件，對於二戰期間猶太民族所遭遇的，國民黨感同身受，因此絕對予以譴責。

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國民黨副發言人、青年團執行長鄧凱勛則表示，青年團與國民黨態度一致，絕對強烈譴責任何人不論出於任何目的，用錯誤的手段傳達不正當的訊息，或是不正當的消息給國人，國民黨絕對強烈譴責並唾棄。

他說，今年剛好是對日抗戰80週年，國民黨過去就是用生命、身體力行來對抗法西斯入侵，誠如國民黨主席朱立倫在今日中常會所說，國民黨一直都反對法西斯獨裁，也反對共產黨獨裁，國民黨更要告訴民進黨，國民黨秉持一貫立場反對民進黨往獨裁的道路上越走越遠。

鄧凱勛還說，國民黨要正告民進黨，當你用1隻手指著別人的時候，另外4隻手其實指著自己，回想過去民進黨是否也曾用納粹的符號、言語來做政黨宣傳，這個時候民進黨居然還用納粹的言語來做政治手段，試圖謀求政治紅利，這不是吸取人血饅頭，什麼才是在吸取人血饅頭。

對於媒體關切宋建樑是否為黨員？鄧凱勛指出，這幾天有很多網友翻出來，宋建樑在社群媒體上自稱創立中華法西斯黨，並多次宣稱與國民黨毫無關係，國民黨青年團也從來沒有這一名團員。

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