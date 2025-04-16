見證簽署勞工合作等2協定 吐瓦魯副總理：堅定支持台灣國際參與

「勞工合作協定」與「承認船員所持訓練與適任證明文件協定」分別由勞動部長洪申翰及交通部長陳世凱與吐瓦魯外交、貿易及勞工部長帕納巴（Hon. Paulson Panapa）簽署，深化兩國在勞工、漁業、船員認證等相關領域交流合作。（外交部提供）

2025/04/16 15:28

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（15）日傍晚在台北賓館會晤吐瓦魯副總理兼財政及經濟發展部長倪樂索尼（Hon. Panapasi Nelesone）訪團一行，並共同見證台吐簽署「勞工合作協定」及「承認船員所持訓練與適任證明文件協定」。倪樂索尼表示，將持續堅定支持台灣的國際參與，期許台吐攜手共進，讓兩國邦誼成為世界典範。

外交部指出，「勞工合作協定」與「承認船員所持訓練與適任證明文件協定」分別由勞動部長洪申翰及交通部長陳世凱與吐瓦魯外交、貿易及勞工部長帕納巴（Hon. Paulson Panapa）簽署，深化兩國在勞工、漁業、船員認證等相關領域交流合作。

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外交部指出，傍晚簽署儀式結束後，林佳龍在台北賓館設宴款待倪樂索尼一行，並致詞感謝吐瓦魯政府長期堅定支持台灣的國際參與，在各大國際場域為我執言。

倪樂索尼致詞表示，台吐建交46年來，攜手應對諸多挑戰，也創造許多機會，在醫療衛生、農業、教育及基礎建設等領域密切合作。

倪樂索尼說，台灣與吐瓦魯的邦誼奠基在自由及民主之上，兩國情誼深厚如同家人，他也代表吐瓦魯政府及人民，誠摯感謝台灣長期協助吐瓦魯國家發展，並表示將持續堅定支持台灣的國際參與，期許台吐齊心協力，攜手共進，讓兩國邦誼成為世界典範。

林佳龍也特別感謝我國勞動部、交通部與外交部共同合作，促成本次台吐簽署兩項協定，除強化台吐兩國合作外，也是我國「總合外交」所倡議「榮邦計畫」的具體實踐，彰顯「部部都是外交部，人人都是外交官」的精神。

林佳龍強調，外交部積極整合我政府各部門及民間多元力量，公私協力，以整體國力深化台灣與各友邦的合作，未來將持續與吐國政府攜手開拓兩國多元領域交流，促進兩國人民福祉及經濟繁榮。

外交部說明，昨晚晚宴賓客包括衛福部次長林靜儀、勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌、農業部漁業署副署長林頂榮，交通部航港局局長葉協隆、國合會秘書長黃玉霖及企業界代表等。

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