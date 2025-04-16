讚蔣萬安回擊綠營有guts 李明賢要北市府面對不理性質詢硬起來

蔣萬安今赴北市議會國民黨團說明重大法議案。（記者甘孟霖攝）

2025/04/16 16:25

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議會新會期已經開議，罷免成為藍綠攻防焦點，台北市長蔣萬安也多次於議場互槓民進黨議員。今（16日）蔣萬安赴北市議會國民黨團說明重大法議案，會後堵訪時指出，此次並無談論罷免相關議題；國民黨團書記長李明賢則讚蔣萬安有guts，許多議員也私下要求市府，對於民進黨針對大罷免議題的不理性質詢，應強力回擊。

蔣萬安表示，本會期北市府提出包括「台北市社會住宅興辦及公益出租人出租房屋減免地價稅及房屋稅自治條例」；另外，第一、第二果菜批發市場、魚類批發市場、民族魚市場、家禽肉品批發市場及花卉批發市場續約案，還有殯葬處提出改善火化空污防制措施等等。

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蔣萬安說，此次與國民黨團做相關法議案說明，有許多議員對個別案件提出看法、建議，他也指示相關局處回去做評估及研議，後續結論也會即時回報議會；此外會議中，並無談論罷免。

李明賢受訪表示，今日會議沒有談論罷免，但許多議員有私下跟市府要求，面對民進黨不理性質詢應該要強力反擊，就如委託遠雄經營的大巨蛋發生警衛驅趕罷團事件，也被民進黨連結到市府；此外，尤其針對警方執法部份，市府絕對依法行政，要求市府面對不理性質詢等政治動作，要強力回擊。

北市黨部主委黃呂錦茹也被問到北市罷綠委團隊遭調查事件，她強調年輕人都是光明正大連署，近期她也每天在外督軍看連署，導致身體有些不舒服。

李明賢也轉述，蔣萬安此次也慰問身體不適的黃呂，而黃呂面對可能的司法迫害，也已經做好相關準備，並強調黨內年輕人自主連署，絕對沒有抄名冊。

李明賢說，許多議員私下有要求，市府面對不理性質詢應該硬起來。（記者甘孟霖攝）

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