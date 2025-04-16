罷免友善店家淡水三協成餅舖停收連署書 民團：感謝過去鼎力相助

三協成餅舖店門口貼出「本店因業務需求，暫停停止收件」，引發網路熱議。（「罷洪刻不容楷」提供）

2025/04/16 16:16

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市淡水區三協成餅舖是大罷免運動友善店家，近日店門口貼出「本店因業務需求，暫停停止收件」，引發網路熱議。對此，罷免新北市第一選區國民黨立委洪孟楷的公民團體「罷洪刻不容楷」說，理解店家選擇，感謝過去鼎力相助。記者致電店家，目前未獲回應。

罷團說，感謝三協成餅舖在罷免洪孟楷行動中給予協助。三協成從第一階段到第二階段中後期，主動提供場地成為固定站點之一，不僅熱情招待前來連署的民眾，也讓大家在行動中感受到淡水在地的溫暖。

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罷團指出，隨著連署行動升溫，三協成餅舖承受不小的壓力。近期因安全與多方因素考量，決定暫時不再擔任公開收件站點，罷團理解並尊重這樣的選擇，感謝店家過去的鼎力相助。

「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔說，「三協成並未缺席這場行動」，店主的初衷與信念他們感受得到，對於這份情誼銘記在心，民主行動的道路或許崎嶇，但正因為有像三協成一樣的夥伴，才能走得更遠。

方柏翔說，所有民眾的參與協助都非常重要，無論是作為收件據點、志工，或是簽署一份連署書，都是民主力量的體現。雖然三協成餅舖不再是據點，罷團志工仍然會在淡水老街附近收件，也將推出更多行動服務，確保所有願意站出來的公民都有機會參與。

新北市淡水區三協成餅舖是大罷免運動友善店家。（資料照，記者羅國嘉攝）

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