為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免友善店家淡水三協成餅舖停收連署書 民團：感謝過去鼎力相助

    三協成餅舖店門口貼出「本店因業務需求，暫停停止收件」，引發網路熱議。（「罷洪刻不容楷」提供）

    三協成餅舖店門口貼出「本店因業務需求，暫停停止收件」，引發網路熱議。（「罷洪刻不容楷」提供）

    2025/04/16 16:16

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市淡水區三協成餅舖是大罷免運動友善店家，近日店門口貼出「本店因業務需求，暫停停止收件」，引發網路熱議。對此，罷免新北市第一選區國民黨立委洪孟楷的公民團體「罷洪刻不容楷」說，理解店家選擇，感謝過去鼎力相助。記者致電店家，目前未獲回應。

    罷團說，感謝三協成餅舖在罷免洪孟楷行動中給予協助。三協成從第一階段到第二階段中後期，主動提供場地成為固定站點之一，不僅熱情招待前來連署的民眾，也讓大家在行動中感受到淡水在地的溫暖。

    罷團指出，隨著連署行動升溫，三協成餅舖承受不小的壓力。近期因安全與多方因素考量，決定暫時不再擔任公開收件站點，罷團理解並尊重這樣的選擇，感謝店家過去的鼎力相助。

    「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔說，「三協成並未缺席這場行動」，店主的初衷與信念他們感受得到，對於這份情誼銘記在心，民主行動的道路或許崎嶇，但正因為有像三協成一樣的夥伴，才能走得更遠。

    方柏翔說，所有民眾的參與協助都非常重要，無論是作為收件據點、志工，或是簽署一份連署書，都是民主力量的體現。雖然三協成餅舖不再是據點，罷團志工仍然會在淡水老街附近收件，也將推出更多行動服務，確保所有願意站出來的公民都有機會參與。

    新北市淡水區三協成餅舖是大罷免運動友善店家。（資料照，記者羅國嘉攝）

    新北市淡水區三協成餅舖是大罷免運動友善店家。（資料照，記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播