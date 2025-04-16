藍綠罷免死亡連署相差160倍 綠營：國民黨抗議找錯人

立法院民進黨團今天召開「鬥臭司法也藍白合？破壞司法公信只為政治紅利！」記者會，由黨團幹事長吳思瑤（右）、副幹事長林楚茵（左）、以及立委李坤城出席說明。（記者劉信德攝）

2025/04/16 15:17

〔記者陳政宇／台北報導〕檢調偵辦罷免案涉不實連署，立法院民進黨團今（16日）披露，罷免藍綠立委的死亡連署統計，罷綠有1923件、罷藍則是12件，兩者相差160倍；且相關資料是由地方政府的選委會，交由各地戶政事務所進行查對和提報，而非中選會，呼籲國民黨抗議別找錯對象，也別為了政治紅利鬥臭司法。

民進黨團今天召開「鬥臭司法也藍白合？破壞司法公信只為政治紅利！」記者會，由黨團幹事長吳思瑤、副幹事長林楚茵、以及立委李坤城出席說明。

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吳思瑤指出，司法辦案的核心是證據而非政治，且司法沒有顏色，呼籲藍白不要為了政治紅利來鬥臭司法，要讓證據說話；台北市政府秘書長、選委會主委李泰興昨天就說死亡連署最主要是戶政事務所查對出來的結果，因此連署資料是地方政府核對與提報，而非中選會查的，國民黨若要抗議，應該去找台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，不要找錯對象。

吳思瑤說，根據黨團統計，目前全台進行的罷免立委連署案，罷免民進黨立委的連署錯誤率為30%、罷免國民黨立委的連署錯誤率為4%，兩者相差7.5倍。至於全台死亡連署總數，罷綠為1923件、罷藍則是12件，兩者相差160倍；呼籲各界尊重檢調、司法單位的偵辦，民進黨團不預設立場，希望檢調秉公處理。

林楚茵則批評，國民黨「惡罷」領銜人一字排開滿滿紅色履歷，罷免吳思瑤的領銜人張克晉是「紅統文化人」也是「文化騙子」，而罷免許智傑的領銜人朱磊，從中國到香港，再到台灣，直接說出「黨，安排黨員抄名單有什麼不對」？充滿中國威權思想，卻跑到台灣利用民主的法律傷害台灣民主，國民黨專找充滿紅色履歷、崇尚集權的人領銜，顯然是國共一家親。

林楚茵說，死亡連署初階審核是由各縣市選委會及戶政事務所核對，國民黨台北市黨部高喊政治迫害，是在指控蔣萬安嗎？國民黨主席朱立倫今天才說，要在士林北投一張、一張收連署書，這不就是自證過去國民黨的一階連署名單全是偽造、亂抄？如今被檢調盯上才要「一張一張」的連署，自證國民黨就是可恥的連署造假黨。

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