朱立倫：司法成獨裁者揮向在野力量的大刀

國民黨主席朱立倫16日主持中常會。（記者塗建榮攝）

2025/04/16 15:20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨在多地罷免綠營立委案因為出現過多死亡連署，遭檢調單位偵辦搜索約談，還有不少黨工被羈押或交保，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話指出，這幾天是台灣司法最黑暗的日子，司法成為獨裁者揮向在野力量的大刀，他強調，中選會移送的41件偽造不實連署，國民黨都堅決反對錯、假、偽、抄，但司法單位不可以專門打擊在野黨，這幾天全台大搜索、大交保、大收押，司法單位辦案態度比辦共諜、共產黨還嚴重。

朱立倫表示，國民黨的立場一向反惡罷，任何民主國家都不會發生這種情形，這次的大惡罷就是民進黨創造出來的，國民黨在不得已的情況下，才會有一些青年朋友與在地力量出面，希望以罷制罷，他希望司法單位一定要秉持公正態度辦案，不要打擊在野黨與罷免團體，但不論從交保金額或羈押情況，這些罷免團體都被當成最惡劣的敵人對待，民眾可以接受嗎？

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朱立倫強調，國民黨反對惡罷，也反對台灣民主墮落，民眾應該勇敢站出來戰獨裁，包括法西斯、納粹獨裁，都是全民所唾棄，共產獨裁國民黨也堅決反對，但沒想到在民主自由的台灣，現在只容許一個聲音，就是信「賴」聲音，只允許一個力量，就是民進黨力量，而所有反對力量與在野黨，都要被關起來，前有民眾黨，現在又對付國民黨，罷綠團體被司法大收押、大交保、大搜索，而罷藍團體所有違法事件至今都不辦，這就是台灣司法最黑暗的今天。

朱立倫呼籲全黨同志化悲憤為力量，一起走上街頭，團結一致，呼籲民眾站出來連署。他說，今天上午在北投市場，很多婆婆媽媽勇敢簽連署，也有人說很害怕，要拿回家私下簽，同時有很多人擔心台灣進入準戒嚴時代，所以這一場反惡罷、戰獨裁的戰爭非常辛苦。

朱立倫還說，現在已經是「綠共一家」， 民進黨高層不管是總統府、中央黨部、前立法院長游錫堃、外交部長等，身邊都有綠共、共諜存在 ，搞了半天民進黨才是真正的綠共，不但獨裁，還為了利益出賣台灣，雖然司法單位辦綠共，要比辦罷綠團體還要輕、還要鬆，但一個都不能放過 ，必須嚴辦到底。

他表示，接下來數日每天都會有戰獨裁的活動，也有很多反惡霸活動 ，歡迎大家一起參與。

此外，朱立倫表示，很多人說關稅戰好像已經過去了，但絕對沒有這樣回事，未來幾個月都是台灣經濟發展的關鍵時刻，而且不只關稅問題，還有匯率、美債戰爭，牽涉全民資產，因為外匯存底中絕大多數都是購買美國公債，外匯將影響國內資產，也影響外貿情況。

朱立倫指出，國民黨有自己的立場，上週已經邀請15個縣市首長，共同發出決議，提出4大解決方案，希望民進黨政府要深思，無論提高補助預算額度，對美談判重要立場，以及對於匯率、外債應該如何面對，如何團結全民，賴清德總統都要放下一人專政、一黨專政，台灣才有機會。

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