客委會預算被刪凍「史上最高」 李柏毅點名4藍委投贊成票

客委會主委古秀妃在立法院表示，隨站點增加、辦理內容增加，每個推動具長照功能的「伯公照護站」經費，估計平均減少17%，功能已受到影響。（記者劉信德攝）

2025/04/16 16:24

〔記者楊綿傑／台北報導〕客委會今年預算遭刪凍逾5.5億，占客委會預算超過13%，創史上最高，主委古秀妃今受邀立法院內政委員會報告及詢答時，卻頻頻被要求增加經費、補助等，民進黨立委李柏毅質詢時痛批，預算亂刪凍造成客家事務推動受影響，更點名徐欣瑩、林思銘、傅崐萁、徐巧芯4名國民黨立委自稱是客家子弟，刪凍預算卻投下贊成票。

客委會今年預算遭刪減1.9億、凍結3.6億，包括一般事務費統刪10%、機關水電費統刪10%、政策宣導費統刪60%、業務費凍結30%等，且總預算統刪部分還沒計入分配額度，影響尚難估計。

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李柏毅質詢時指出，客委會遭刪凍預算達13.88%，嚴重影響客家事務持續推動與發展，然而當包括原住民、新住民的立委都在為各族群爭取預算，主張刪減或附和刪減客家預算的立委，包括自詡客家立委的國民黨徐欣瑩、林思銘、傅崐萁、徐巧芯等人，客家鄉親應該認清楚。

李柏毅批評，國民黨客籍立委選舉時都說自己是客家子弟，上會期在內政委員會也口口聲聲說一定會支持客家預算，要求客委會補助各種事項，但預算二、三讀卻表決同意刪除、凍結客委會預算，藍白立委其實從頭到尾不知道自己刪凍哪些內容。

古秀妃無奈表示，新增的計畫包括客家幣、青年諮詢委員會、青年支持等新計畫，以及過去的延續計畫要擴大的部分都受影響，也是歷年來被刪凍金額最多的一次。

民眾黨立委麥玉珍質詢時提出，客家族群高齡人口比例高於全國平均，許多長者語言只使用客語，辨識假訊息與詐騙話數的能力本來就比較低，質疑客委會是否積極宣導，要求客委會在一週內統計客家族群受詐騙的分布與案件金額。

古秀妃回應，一直都有在做宣傳，但今年媒宣費被刪60%，宣傳量能下降，而被詐騙是不分族群，受騙型態金額等的統計是內政部在做，立委若要求客委會另外執行應增加預算，對於一週內提供相關資料「恕難辦理」。

而針對部分在野黨立委質疑客委會遲遲不提預算解凍，只會空喊預算被刪凍，古秀妃表示，客委會被刪除1.9億預算之外，藍白另提統刪總預算636億，但目前都還不知道各部會被刪額度，所以無法提出解凍報告。

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