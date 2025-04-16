雙城論壇今年仍辦？ 蔣萬安：依法依程序向中央申請

圖為2024年雙城論壇，台北市長蔣萬安與上海市副市長華源在見證雙方簽署合作備忘錄後握手致意。（資料照）

2025/04/16 15:47

〔記者劉詠韻、林承鴻／台北報導〕雙城論壇為郝龍斌於2010年擔任台北市長任內開始舉辦，活動著重於台北及上海兩市官員的對話交流，迄今已進入第15年，但目前2市尚未啟動洽談。台北市長蔣萬安今（16）日回應，雙城論壇行之有年，如今兩岸關係越艱困，越需要溝通跟交流，市府將秉持著對等、尊嚴、善意及互惠的原則辦理，同時依法依程序向中央申請。

台北市議會民政委員會昨上午進行工作報告，民進黨議員陳賢蔚提起雙城論壇，指稱中央政府與中國今年的局勢愈發緊張，去年已相較晚舉辦，針對今年是否續辦、雙方是否已經洽談等面向詢問市府因應方式。

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北市府秘書長李泰興回應，台北市的城市交流不僅限雙城論壇，與其他各城市也有交流，儘管目前尚未與上海正式啟動恰談細節，但仍初步預期盼今年能照往常一樣舉辦。

李泰興補充，台北與上海之前就維持一定溝通及交流如羽球、圍棋等運動，並透露市府目前尚未相關籌辦作業，後續將再進一步討論。

蔣萬安今上午出席捷運環狀線CF690B區段標開工動土典禮時回應，強調兩岸關係越艱困，越需要溝通跟交流。他說，雙城論壇行之有年，過去幾次在市政上彼此都有很多借鏡學習的具體成果，所以市府一定會秉持著對等、尊嚴、善意、互惠的原則辦理，也都會依法依程序跟中央申請。

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