痛批國民黨 王興煥：用大罷免讓世界知道台灣對納粹零容忍

台灣基進主席王興煥。（資料照）

2025/04/16 15:13

〔記者林哲遠／台北報導〕罷免民進黨立委李坤城領銜人、國民黨員宋建樑涉不實連署，昨晚赴新北地檢署接受應訊時，公開配戴納粹臂章並比出納粹敬禮手勢，國民黨主席朱立倫今日受訪時卻稱，各種方式都在反諷民進黨的獨裁，引發抨擊。台灣基進主席王興煥痛批，國民黨就是中國來的納粹，以前屠殺台灣人是納粹！並強調台灣人有義務用大罷免，讓全世界知道台灣社會對納粹零容忍。

「對納粹零容忍！」王興煥指出，國民黨黨員宋建樑公然配戴納粹臂章，而朱立倫竟然不認為有任何不妥，果然是不配存在民主政體中的政黨。言論自由、尊重差異、包容多元有其紅線，主張、宣傳、頌揚納粹就是人類文明的紅線，因為納粹就是種族屠殺、是反人類，是極端限制自由、抹滅差異與多元。

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王興煥表示，正常的民主國家都不允許肯定納粹，甚至以法律規範，公民力量也會讓踩紅線的人「社會性死亡」。他續指，希特勒《我的奮鬥》在多國仍是禁書，歐盟早已規範讚揚納粹有罪，歐洲各國也各自立法，例如法國以《1881年7月29日法案》裁罰，德國曾判決「以納粹儀式（喊阿道夫並行納粹禮）訓練狗」的飼主有罪。

王興煥進一步分析，台灣的民主欠缺真正的轉型正義來普及「民主基本款」的全民認知，所以才會有無知無畏者高倡納粹。而轉型正義最重要的標的，就是中國國民黨，這個政黨就是中國來的納粹，犯下種族屠殺等反人類罪而未受制裁，也不知懺悔。

「國民黨就是納粹，以前屠殺台灣人是納粹！」王興煥痛批，現在配合中國武統台灣並進行種族清洗也是納粹，所以他們絲毫不認為黨員不該宣傳納粹。

王興煥認為，政黨的競爭、罷免的攻防是在民主的規範內運作，而納粹是民主的大敵，對於踩線者不能有絲毫寬容。大罷免是全世界都在看，「身為中國侵略第一線的台灣，如何以民主防衛機制守護國家安全？」國民黨卻在這場政治動員中，在全世界的注目下，高舉納粹圖騰。不用寄望國民黨迷途知返，台灣人有義務用大罷免的結果，讓全世界知道台灣社會對納粹零容忍。

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