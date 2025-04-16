新北2024年總決算出爐 歲入超收逾62億元

新北市2024年總決算出爐，其中歲入超收約62億元，總決算今日經市政會議討論通過。（記者賴筱桐攝）

2025/04/16 14:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕2024年新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表出爐，其中歲入超收62.14億元，主要來自稅課收入、罰款及賠償收入與規費收入超收所致，另歲出撙節94.72億元，歲入和歲出決算數相抵，共賸餘20.86億元。全案經市政會議討論通過，將於4月底函送審計部新北市審計處審核。

主計處指出，2024年歲入預算數1988.85億元，歲出預算數2124.85億元，歲入、歲出差短136億元，實際執行結果歲入決算數2050.99億元，較預算數超收62.14億元，主要為稅課收入、罰款及賠償收入與規費收入超收所致。

請繼續往下閱讀...

主計處說明，稅課收入主要包含統籌分配稅款增加72億元、土地稅增加28億元，罰款及賠償收入約14億元，其中交通違規罰款占9億元；至於短收部分主要是補助及協助收入減少約46億元。

另外，2024年歲出決算數2030.13億元，較預算數減少94.72億元，主要因中央各補助單位依實際執行狀況核實補助、業務費撙節支出、各項工程結餘、退休撫卹支出、公務人員各項補助與各類員工待遇準備及第二預備金有未動支等原因所致。

主計處表示，歲入、歲出的決算數相抵結果，總計賸餘20.86億元，將由財政局整體評估，決定償還債務或借款額度的資金調度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法