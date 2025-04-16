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    美對中祭145％高關稅 國台辦認了：出口導向型台商一定受影響

    美國對中國進口商品課徵關稅總稅率達145%，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（16）日在例行記者會表示，中國台商在內的出口導向型企業短期會受到一定影響。（中央社）

    美國對中國進口商品課徵關稅總稅率達145%，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（16）日在例行記者會表示，中國台商在內的出口導向型企業短期會受到一定影響。（中央社）

    2025/04/16 14:31

    〔記者鍾麗華／台北報導〕美國對中國進口商品課徵關稅總稅率達145%，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（16）日在例行記者會表示，中國台商在內的出口導向型企業短期會受到一定影響，將積極完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，幫助台商轉型升級。

    對於協助中國台商，行政院長卓榮泰在上週四的院會中指示，必要時協助在中國台商。經濟部次長賴建信在院會後記者會表示，將持續推動投資台灣3大方案，截至上月底已有超過1.4兆元資金回台，並規劃研議補助措施加強辦理。

    朱鳳蓮表示，由於關稅壁壘高處，短期而言，包括中國台企在內的出口導向型企業會受到一定影響，但從長期來看，中國經濟穩定向好的支撐條件和基本趨勢持續發展，完全有信心繼續擔當世界經濟增長的主要貢獻者，以及為加強兩岸經濟合作、兩岸融合發展拓展更廣闊的空間。

    朱鳳蓮並稱，國台辦主任宋濤也將在18日於江蘇省南京市召開台商座談會，聽取在中國商台企的意見、建議。

    朱鳳蓮說，「美國濫施關稅，挑動全球範圍貿易戰，威脅的是兩岸經濟發展和民生福祉，兩岸民眾理應和衷共濟，攜手應對外部風險挑戰，堅定維護正當發展權益和中華民族利益」。

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