為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    行經北市大巨蛋被遠雄保全驅趕 罷團質疑違反選罷法

    針對志工遭到遠雄保全驅趕，「剷除黑芯」今提出質疑違反選罷法。（圖由「剷除黑芯」提供）

    針對志工遭到遠雄保全驅趕，「剷除黑芯」今提出質疑違反選罷法。（圖由「剷除黑芯」提供）

    2025/04/16 15:59

    〔記者甘孟霖／台北報導〕全國大罷免行動如火如荼，台北市議員顏若芳昨（15日）質詢揭露，罷免藍委徐巧芯團隊「剷除黑芯」4月11日行經台北大巨蛋時，遭到遠雄保全驅離。「剷除黑芯」今更質疑，此行為可能已經違反選罷法第98條，以強暴、脅迫或其他非法之方法，妨害他人為罷免案之提議、連署或使他人為罷免案之提議、連署。

    事件爆出後，遠雄集團公共事務室經理夏至賢昨說明，上週末大巨蛋皆有職棒賽事進行，正開放進場，遇有團體成員在發傳單，為了確保人流及逃生疏散動線乾淨順暢，希望引導成員至外部公共空；也對保全人員用「乾淨」一詞不精準所造成誤會表達歉意。

    「剷除黑芯」今指出，上週志工遊走街頭倡議罷免，行經大巨蛋時遭遇遠雄保全人員驅離、跟監、並干擾阻止民眾與志工交談，此舉可能已構成違反選罷法第98條：以強暴、脅迫或其他非法之方法，妨害他人為罷免案之提議、連署或使他人為罷免案之提議、連署，可處5年以下有期徒刑。

    團隊也指，此外，當時保全人員強調必須離開大巨蛋視覺可及範圍，甚至志工已走到馬路口等紅綠燈了，遠雄保全人員仍堅持，人行道及斑馬線都是「私人擁有」，不允許志工站立停留在其範圍。

    「剷除黑芯」批評，志工當時提出疑問人行道、斑馬線是否為公共區域？保全人員堅持「這邊都是我們的地，請你們離開」，意指大巨蛋並沒有公共區域容納民眾表達意見，民眾竟在這個多年公私協力的地方，被所謂「開放空間屬私人產權」為理由被驅離，實在令人無法理解。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播