行經北市大巨蛋被遠雄保全驅趕 罷團質疑違反選罷法

針對志工遭到遠雄保全驅趕，「剷除黑芯」今提出質疑違反選罷法。（圖由「剷除黑芯」提供）

2025/04/16 15:59

〔記者甘孟霖／台北報導〕全國大罷免行動如火如荼，台北市議員顏若芳昨（15日）質詢揭露，罷免藍委徐巧芯團隊「剷除黑芯」4月11日行經台北大巨蛋時，遭到遠雄保全驅離。「剷除黑芯」今更質疑，此行為可能已經違反選罷法第98條，以強暴、脅迫或其他非法之方法，妨害他人為罷免案之提議、連署或使他人為罷免案之提議、連署。

事件爆出後，遠雄集團公共事務室經理夏至賢昨說明，上週末大巨蛋皆有職棒賽事進行，正開放進場，遇有團體成員在發傳單，為了確保人流及逃生疏散動線乾淨順暢，希望引導成員至外部公共空；也對保全人員用「乾淨」一詞不精準所造成誤會表達歉意。

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「剷除黑芯」今指出，上週志工遊走街頭倡議罷免，行經大巨蛋時遭遇遠雄保全人員驅離、跟監、並干擾阻止民眾與志工交談，此舉可能已構成違反選罷法第98條：以強暴、脅迫或其他非法之方法，妨害他人為罷免案之提議、連署或使他人為罷免案之提議、連署，可處5年以下有期徒刑。

團隊也指，此外，當時保全人員強調必須離開大巨蛋視覺可及範圍，甚至志工已走到馬路口等紅綠燈了，遠雄保全人員仍堅持，人行道及斑馬線都是「私人擁有」，不允許志工站立停留在其範圍。

「剷除黑芯」批評，志工當時提出疑問人行道、斑馬線是否為公共區域？保全人員堅持「這邊都是我們的地，請你們離開」，意指大巨蛋並沒有公共區域容納民眾表達意見，民眾竟在這個多年公私協力的地方，被所謂「開放空間屬私人產權」為理由被驅離，實在令人無法理解。

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