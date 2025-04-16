台灣早列美首波談判國家 涉外人士：藍委投書《華爾街日報》與美為敵

美國財政部長貝森特透露，英國、澳洲、日本、南韓、日本和印度將被列為優先進行關稅談判的國家。（美聯社）

2025/04/16 14:23

〔記者陳昀／台北報導〕美國財政部長貝森特14日透露，英國、澳洲、日本、南韓和印度將被列為優先進行關稅談判的國家，部分人士以此評斷台灣未被列入首波談判國家。對此，涉外人士強調，台美雙邊早於11日晚間展開談判，確實是首波國家，與其唱衰台灣，更該關注國民黨立委陳菁徽以「限制中國簽證對台灣無益」投書《華爾街日報》，意圖將台灣推向與美國敵對的中國那方，這對台灣的傷害更是一言難盡。

涉外人士指出，部分立委、媒體近日引述貝森特14日談話，唱衰台灣並非美國的首波談判國家，但事實是，美國白宮經濟顧問、國家經濟會議（NEC）主席哈塞特7日受訪曾主動提及，有50幾國聯繫美方，並特別點出台灣、以色列，接著貿易代表葛里爾11日也預告，當日稍晚將與以色列和台灣代表就關稅對談，並稱中國做出關稅報復的反應令人遺憾。

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涉外人士強調，11日當晚，我國經貿談判團隊與美國相關官員進行視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內的其他多項經貿議題交換意見，雙方都期待近期內就前述議題進行後續協商，共同建構台美間強健穩固的經貿關係。台美雙邊確實已就關稅議題談判，這是無庸置疑的事實。

涉外人士重申，台灣確實是全世界首波談判國家，拿貝森特14日談話想帶風向唱衰台灣，毫無意義、也改變不了事實，從美、以兩國緊密夥伴關係來看，台灣被同列為第一波談判國家，顯示美國對台灣的重視，台灣對美方有重要意義，無論是作為貿易夥伴的互利互補、台灣完整產業鏈的強大製造力對美國再工業化的意義，以及美國在地緣政治、印太區域戰略佈局等，作為第一島鏈核心的台灣都具備相當重要的關鍵地位。

該人士指出，從美方各種對外表態可以看到，唯有提出對準解決逆差、處理非關稅貿易障礙，以及防止供應鏈染紅、洗產地轉運等具體方案，否則美方不會願意啟動談判，台灣迅速提出5大因應對策，並透過各方管道多管齊下交涉，賴清德總統日前投書《彭博》亦明確表達台灣負責任態度及立場，台灣被美方列為第一梯隊談判名單，凸顯台灣做足準備，比國際上其他國家明顯快且有進展。

黨政人士則提醒，與其唱衰台灣是不是美國的首波談判對象，更該關注國民黨立委陳菁徽投書《華爾街日報》，並以「限制中國簽證對台灣無益」（Restricting Chinese Visas Won’t Help Taiwan）為題，形同挑戰美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）就簽證議題的公開宣示，意圖將台灣推向與美國敵對的中國那方，這對台灣的傷害更是一言難盡。

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