鼎越取消京華城20％容獎 游淑慧籲取消「協議書」斷絕翻盤

游淑慧認為，市府應該也儘速取消「修訂北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」協議書，鼎越才不可能再有取得任何容獎的翻盤可能。 （資料照，記者何玉華攝）

2025/04/16 14:23

〔記者何玉華／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積率案圖利、收賄被起訴，目前仍羈押中，鼎越公司已在9日掛件申請變更設計，取消都市計畫容積獎勵20%申請。當時擔任議會京華城調查小組召集人的國民黨議員游淑慧認為，市府應盡速取消細部計畫案的協議書，鼎越才不會再有取得容獎翻盤的可能。

京華城容積獎勵在柯文哲於市長任內暴增到840%，台北地檢署偵辦，認為柯文哲等人涉違法圖利京華城案容積獎勵20%，讓鼎越開發獲得20%的不法利益；台北市議會各黨派在上個會期做成綜合決議，要求市府撤回京華城20%容積獎勵，回歸原都市計劃，廢止違法容積。

請繼續往下閱讀...

市府表示將邀集專業技師工會、財務、會計、法律等相關領域專家共同討論。在柯文哲於2024年12月26日被起訴後，鼎越在市府1月15日邀集專家會議前一天深夜，主動向市府表示願意申請建照變更設計，暫緩有爭議的20%容獎；當時被外界質疑「騙人」，認為鼎越未來可提行政救濟要求恢復到840%容積。

游淑慧今（16）日指出，鼎越已掛件申請變更設計，取消容獎20%，市府應該也儘速取消「修訂北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」協議書，未來鼎越才不可能再有取得任何容獎的翻盤可能。

根據鼎越與北市府簽訂的協議書內容，在自創韌性城市、智慧城市、宜居城市三項貢獻，讓京華城獲20％容獎。其中「韌性城市貢獻獎勵」占4％容獎，取得條件包含在領使用執照前，完成復盛公園改造，與公園路燈工程管理處簽訂認養契約書並認養50年。

「宜居城市貢獻獎勵」占8％容獎包含「整修順平道路鋪面」範圍為更新吉祥路及東寧路整體街廓及路寬，更新達1000平方公尺，且應於取得使用執照前交付新建工程處接管；還有取得耐震設計標章、提供公眾服務或公益空間永久使用權（回饋800平方公尺空間供市府永久使用，接收單位為產發局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法