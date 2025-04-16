羅智強合體朱立倫：捐230萬交保金給雙北罷綠團體

羅智強指，原本要為青年軍付清的交保金，目前除了辦公室主任陳冠安的交保金外，都已被其他黨公職付清。（記者劉詠韻攝）

2025/04/16 14:31

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、吳琪銘等團體因被告發偽造文書案，多達20人相繼遭檢方搜索傳喚，共6人列被告交保。立委羅智強今（16）日上午與國民黨主席朱立倫北投合體掃街，並指原準備為青年軍出的230萬元交保金，將各捐出115萬予雙北的罷綠委團體。

「罷吳四騎士」劉思吟、滿志剛、賴苡任以50萬元交保，原本證人身分的劉思吟丈夫也轉列被告，30萬元交保，均限制出境出海。至於罷免吳沛憶的領銜人李孝亮，國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安則20萬元交保。

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「我也不想來到別人的選區罷免妳吳思瑤，今天是第一次。」羅智強表示今為反獨裁、反清算而來，民進黨發起大罷免行動，而他過去一直固守大安選區，也未曾參與任何選區的罷免案，但如今實在看不下去站出來罷免雙吳的年輕人，竟遭到國際機器追殺，並預告這周六有5名台北市立委至吳思瑤選區，呼籲民眾勇敢站出來連署，一起反惡霸。

羅智強進一步指出，原本要為青年軍付清的交保金，目前除了辦公室主任陳冠安的交保金外，都已被其他黨公職付清，「我既然說要出230萬，我就把這230萬捐給賴苡任和罷免吳沛憶罷團各115萬，週六造勢會有捐贈儀式，告訴大家我跟主席一樣都看不下去。」

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