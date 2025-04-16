為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    羅智強合體朱立倫：捐230萬交保金給雙北罷綠團體

    羅智強指，原本要為青年軍付清的交保金，目前除了辦公室主任陳冠安的交保金外，都已被其他黨公職付清。（記者劉詠韻攝）

    羅智強指，原本要為青年軍付清的交保金，目前除了辦公室主任陳冠安的交保金外，都已被其他黨公職付清。（記者劉詠韻攝）

    2025/04/16 14:31

    〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、吳琪銘等團體因被告發偽造文書案，多達20人相繼遭檢方搜索傳喚，共6人列被告交保。立委羅智強今（16）日上午與國民黨主席朱立倫北投合體掃街，並指原準備為青年軍出的230萬元交保金，將各捐出115萬予雙北的罷綠委團體。

    「罷吳四騎士」劉思吟、滿志剛、賴苡任以50萬元交保，原本證人身分的劉思吟丈夫也轉列被告，30萬元交保，均限制出境出海。至於罷免吳沛憶的領銜人李孝亮，國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安則20萬元交保。

    「我也不想來到別人的選區罷免妳吳思瑤，今天是第一次。」羅智強表示今為反獨裁、反清算而來，民進黨發起大罷免行動，而他過去一直固守大安選區，也未曾參與任何選區的罷免案，但如今實在看不下去站出來罷免雙吳的年輕人，竟遭到國際機器追殺，並預告這周六有5名台北市立委至吳思瑤選區，呼籲民眾勇敢站出來連署，一起反惡霸。

    羅智強進一步指出，原本要為青年軍付清的交保金，目前除了辦公室主任陳冠安的交保金外，都已被其他黨公職付清，「我既然說要出230萬，我就把這230萬捐給賴苡任和罷免吳沛憶罷團各115萬，週六造勢會有捐贈儀式，告訴大家我跟主席一樣都看不下去。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播