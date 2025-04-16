轟國民黨挺違法惡罷 林楚茵：朱立倫可悲可惡可恥

民進黨立委林楚茵。（資料照）

2025/04/16 15:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免李坤城領銜人宋建樑昨晚移送新北地檢署複訊時，戴著象徵納粹的「卐」字臂章，手拿著希特勒著作《我的奮鬥》，並比納粹敬禮手勢。對此，德國在台協會今日表示，他們非常震驚看到民眾使用納粹符號進行帶有政治目的的行為，對此行為表示最強烈的譴責。對此民進黨立委林楚茵表示，她送給朱立倫「三可」：可悲可惡可恥。

林楚茵在臉書PO文表示，可惡國民黨惡罷領銜人，一字排開滿滿紅色履歷，罷吳思瑤領銜人張克晉是「紅統文化人」也是「文化騙子」，而罷免許智傑領銜人朱磊，從中國到香港，再到台灣，直接說出「黨，安排黨員抄名單有什麼不對」？充滿中國威權思想，卻跑到台灣利用民主的法律傷害台灣民主！

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林楚茵指出，國民黨專找充滿紅色履歷、崇尚集權的人領銜，愛兩岸一家親的國民黨，顯然是國共一家親！可悲國民黨領銜人拿希特勒自傷，無知當有趣！宋建樑提案罷李坤城，手上拿希特勒書，穿納粹徽章衣服，在自由民主的國家崇尚獨裁，傷害民主的言論已經超出言論自由的邊界，藍營惡罷「無知當有趣」，丟臉丟國際，今天德國及以色列兩國在台代表處都透過臉書強烈譴責。

林楚茵續指，宋建樑是代表「國民黨」，但國民黨主席朱立倫竟然沒有半句譴責，果然自己找出來的領銜人，不好意思切割，但國民黨造的業別想讓台灣一起擔！違法惡罷主謀朱立倫，死亡連署初階審核是由各縣市選委會及戶政事務所核對，國民黨台北市黨部高喊政治迫害，是在指控蔣萬安嗎？

林楚茵質疑，朱立倫說今天才說要在士林北投一張、一張收連署書，這不就是自證過去國民黨的一階連署名單全是偽造、亂抄的嗎？如今被檢調盯上才要「一張一張」的連署，朱立倫自證國民黨就是「可恥的連署造假黨」！朱立倫是造假黨主席！

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