罷傅連署錯誤格式疑遭冒名廣寄 花蓮罷團向警方報案

花蓮罷免傅崐萁連署名冊出現格式跑掉的錯誤版本，事件從10日爆開後數天，有民眾收到寄送的錯誤格式連署書。（張美慧提供）

2025/04/16 13:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁的連署書格式本月10日傳出錯誤格式，導致罷團緊急呼籲重簽的行動，但最近有民眾家裡收到信件，打開後發現裡面是空白連署書，但格式仍是錯誤的，而罷團並未開始寄送正確的連署格式。罷傅領銜人李美玲今天在縣議員張美慧陪同下到花蓮警分局報案，希望釐清為何在錯誤格式爆開後，仍有錯誤的格式遭寄到民眾家中。

花蓮微光罷團領銜人李美玲說，目前微光團隊沒有寄出任何要重簽的信件，微光團隊預計明天才會開始寄出，呼籲目前收到的民眾不要上當，要核對上頭表格是否有錯誤，目前估計，冒名寄出的錯誤份數破百份，而且寄出時間在本月10日、12日，都是錯誤格式消息被人知悉後產生的。

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民進黨籍縣議員張美慧說，北中南區都有民眾反應收到這份錯誤重簽連署書，細看連署書外頭的信封印有「百年花蓮 洄瀾時光」印章，裡頭附上錯誤格式的空白連署書，以及一張微光團隊宣導填寫的範本，現在正在重簽的關鍵時期，竟然有人再寄出錯誤連署書，議員質疑有人要干擾公民罷免，讓錯誤率增加，也增加罷團困擾。

花蓮罷免傅崐萁連署名冊出現格式跑掉的錯誤版本，事件從10日爆開後數天，有民眾收到寄送的錯誤格式連署書。（張美慧提供）

花蓮罷免傅崐萁連署名冊出現格式跑掉的錯誤版本，事件從10日爆開後數天，有民眾收到寄送的錯誤格式連署書。（張美慧提供）

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