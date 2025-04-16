赴日參訪交流 侯友宜：學習他人長處

新北市長侯友宜暢談訪日心得，希望學習別人的長處，讓新北市發展得更好。（記者賴筱桐攝）

2025/04/16 13:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜剛結束5天的訪日行程，他今天表示，此行包含3項重要目的，一是了解日本的長照政策，二是參訪東京巨蛋、西武巨蛋，作為新北大巨蛋規劃參考，三是與神奈川縣針對防災、運動議題進行交流，希望學習別人的長處，讓新北市發展得更好。

侯友宜今天在市政會議指出，他率消防局長、衛生局長、體育局長到日本參訪，其中長照政策方面，日本邁入超高齡社會，應用AI科技減少人力，提供長輩更智慧化、人性化的全方位照顧，希望學習別人的經驗，未來更加把勁、調整步伐。

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侯友宜表示，此行參訪東京大巨蛋、西武大巨蛋，與其說是巨蛋，倒不如說是多功能的設備、設施，運動只是其中一環，包括藝文表演及相關活動，都可以在大型室內場館辦理，避免日曬雨淋，還能帶動運動經濟，每個場館附近有商業設施，當地特色指標也融入場館中。

他提到，東京巨蛋有3分之1用在運動，3分之1用於表演，另3分之1用於其他活動，未來新北大巨蛋要與台北大巨蛋區隔，多元性經營運動、表演及其他活動；日本除了原有的西武巨蛋、東京巨蛋，築地舊市場也在設計規劃，融入多元功能的設備設施，東京巨蛋營運幾乎是100%，根本排不進去，一年365天每天都有人使用，未來新北大巨蛋除了選址，更重要的是設計規劃，希望促進經濟、社區蓬勃發展。

另外，侯友宜說，這次也拜會神奈川縣知事，了解災防教育及運動相關議題，互相合作學習，看看別人也想想自己，未來會不會更好？學習別人長處，在符合地方民情與需求下，讓新北發展得更好。

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