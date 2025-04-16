譴責宋建樑「納粹」行為 時代力量：國民黨應懲處、向國際道歉

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/04/16 13:13

〔記者林哲遠／台北報導〕提議罷免民進黨立委李坤城的領銜人、國民黨員宋建樑涉不實連署，昨日晚間赴新北地檢署接受涉嫌不實連署案應訊時，公開配戴納粹臂章並比出納粹敬禮手勢，引發抨擊。時代力量今日表達最嚴正的譴責，並強調這種行為是對歷史的無知與對人權的挑釁，台灣社會絕對無法容忍。

時代力量指出，宋建樑身為中國國民黨成員，其行徑反映出該黨長期對轉型正義的冷漠與敵意，國民黨作為曾經主導威權統治的政黨，應更深刻反省其歷史責任，而非縱容黨員以極端行為挑釁民主社會的普世價值。

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宋建樑的行為無法也不應代表台灣。時力抨擊，宋所展現的極端姿態，與台灣社會長期以來追求民主、自由與人權的核心價值背道而馳，絕大多數台灣人民堅決反對任何形式的仇恨象徵與言論，對納粹主義所代表的歷史罪行、仇恨與暴力，有著高度警覺與清楚認識。

時力呼籲，國民黨應立即對此事件做出回應，向國內外社會正式道歉，並對宋建樑的行為進行明確懲處，以展現負責任政黨的基本態度，同時也呼籲國際社會理解，這起事件是極端個體所為，絕不代表台灣主流社會價值。

時力重申，台灣是一個尊重人權、捍衛民主的國家，時代力量將持續與所有守護自由與正義的力量站在一起，捍衛轉型正義與歷史真相的尊嚴。

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