國民黨部涉幽靈連署多地被搜索 盧秀燕嗆賴清德：我非常不以為然

針對檢調偵辦罷綠連署涉嫌幽靈連署，台中市長盧秀燕（右2）今天質疑濫用司法權力，自己非常不以為然。（記者陳建志攝）

2025/04/16 13:06

〔記者陳建志／台中報導〕針對罷免綠營連署出現死亡連署，國民黨已經有台南、新北市等多個地方黨部遭到搜索，並有多人被聲押，多名領銜人被約談，台中市長盧秀燕今天出席霧峰區光復國中小活動中心動土典禮受訪時表示，罷免發起人沒有查核身分的權力，地方選委會也已經除錯，且現在辦的都是藍的，讓人覺得濫用司法，因賴清德總統身兼執政黨主席，這樣做會造成人民反感，她非常不以為然。

過去受訪時常強調上班時間不談政治的盧秀燕，今天卻罕見針對國民黨部遭搜索發言，盧秀燕受訪時表示，「我很少談政治，但我要說幾句公道話。罷免連署的發起人並不像戶政事務所有查核身分的權力，所以若有錯誤要歸責於他們，我覺得太嚴重。更何況這些連署到一個階段以後，要送選委會，選委會有除錯的機制，什麼叫除錯機制？若有死亡或未成年等不符合罷免的連署人身分，選委會會加以剔除，所以若一旦成案的話，這些早已除錯了，我覺得現在國家濫用司法的權力，重辦這些罷免的連署人。」

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盧秀燕表示，這樣的做法第一是打壓民主，因罷免的連署人，他沒有查核身分的權力。第二個因為選委會已經除錯了，已經把這些不合格的剔除，如果還要重辦，那國家即是濫用司法的權力。第三個很重要的是，現在辦的都是藍的，也會給人覺得不但濫用司法，同時也有執政黨重辦在野黨的情形；因為賴總統身兼執政黨的主席又是總統，她覺得這個事情最好不要這樣子做，免得造成人民的反感。

盧秀燕表示，「我再次強調三個原因。第一、罷免發起人他沒有查核身分的權力；第二、國家的選委會有除錯機制，已經把它剔除掉；第三、現在辦的也都是某一些政黨，會造成執政黨追殺在野黨的印象，我覺得這對總統、對執政黨主席都不好，建議在這事情上萬萬不可！我非常不以為然。」

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