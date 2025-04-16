「共諜案」被指推手 國台辦跳腳：刻意渲染中國威脅

民進黨政府與黨內近期共諜案連環爆，幕後推手遭質疑是中國，對此中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，民進黨當局慣於拿所謂的間諜說事，刻意的渲染中國威脅。（資料照）

2025/04/16 13:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨政府與黨內近期共諜案連環爆，幕後推手遭質疑是中國，對此中國國台辦發言人朱鳳蓮今（16）日在例行記者會表示，民進黨當局慣於拿所謂的間諜說事，刻意的渲染中國威脅，煽動反中仇中，目的是為了轉移黨內各界對其執政施政無能，以及「賣台引戰」的不滿，這套把戲了無新意。

總統府辦公室前諮議吳尚雨、民進黨前黨工邱世元、黃取榮、國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑，涉入共諜案陸續被收押禁見，由於羈押期限將屆滿，台北地檢署為了持續追查外洩祕密範圍、數量、金流、共犯等，上週已向法院聲請延長羈押禁見邱世元、黃取榮，昨再向台北地院聲請延長羈押禁見吳尚雨2個月。

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民進黨中評會主委賴瑞隆日前受訪表示，共諜出賣台灣、傷害國家，民進黨與國人都不能接受，中評會月底將立即開會處置，連同近期4案一併處理，一定會開除黨籍。

此外，對於我移民署要求約1.2萬名在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」。朱鳳蓮表示，中配是台灣民眾的親人和家人，「民進黨當局」升高兩岸對立，撕裂台灣社會。對於8日至今，有多少中國籍人士返回中國辦理註銷戶籍證明，她無正面回應，僅表示涉及到戶籍管理的事，有關部門都是依法依規處理。

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