為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「共諜案」被指推手 國台辦跳腳：刻意渲染中國威脅

    民進黨政府與黨內近期共諜案連環爆，幕後推手遭質疑是中國，對此中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，民進黨當局慣於拿所謂的間諜說事，刻意的渲染中國威脅。（資料照）

    民進黨政府與黨內近期共諜案連環爆，幕後推手遭質疑是中國，對此中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，民進黨當局慣於拿所謂的間諜說事，刻意的渲染中國威脅。（資料照）

    2025/04/16 13:06

    〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨政府與黨內近期共諜案連環爆，幕後推手遭質疑是中國，對此中國國台辦發言人朱鳳蓮今（16）日在例行記者會表示，民進黨當局慣於拿所謂的間諜說事，刻意的渲染中國威脅，煽動反中仇中，目的是為了轉移黨內各界對其執政施政無能，以及「賣台引戰」的不滿，這套把戲了無新意。

    總統府辦公室前諮議吳尚雨、民進黨前黨工邱世元、黃取榮、國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑，涉入共諜案陸續被收押禁見，由於羈押期限將屆滿，台北地檢署為了持續追查外洩祕密範圍、數量、金流、共犯等，上週已向法院聲請延長羈押禁見邱世元、黃取榮，昨再向台北地院聲請延長羈押禁見吳尚雨2個月。

    民進黨中評會主委賴瑞隆日前受訪表示，共諜出賣台灣、傷害國家，民進黨與國人都不能接受，中評會月底將立即開會處置，連同近期4案一併處理，一定會開除黨籍。

    此外，對於我移民署要求約1.2萬名在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」。朱鳳蓮表示，中配是台灣民眾的親人和家人，「民進黨當局」升高兩岸對立，撕裂台灣社會。對於8日至今，有多少中國籍人士返回中國辦理註銷戶籍證明，她無正面回應，僅表示涉及到戶籍管理的事，有關部門都是依法依規處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播