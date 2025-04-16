揭露羅智強不適任行為 《四能報》第二期發行：盼服務沒上網族群

大罷免二階段連署持續進行中，《大安強強滾-罷免羅智強》團隊發行「四能報」，詳述羅的不適任行為。作家古碧玲昨深夜發文分享，除了透露第二期將於今日進行派報，也分享本期的重點內容。（圖擷自古碧玲臉書）

2025/04/16 13:37

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免二階段連署持續進行中，《大安強強滾-罷免羅智強》團隊發行《四能報》，詳述羅的不適任行為。作家古碧玲昨深夜發文分享，除了透露第二期將於今日進行派報，並分享本期的重點內容，在文中也提到，《四能報》就是針對不上網的族群，只送不賣，希望服務不上網或是沒機會了解大罷免的族群。發文也提到，作家馮光遠點名羅智強就是一個薪水小偷，並諷刺羅「每天光是走個一萬步，也可以當成一種成就」。

作家古碧玲在臉書發文，並在該文tag前國策顧問郝明義、作家馮光遠等人。發文指出，《四能報》第二期將於4月16日起派報，並指該報是「大安強強滾」公民罷免團隊為羅智強量身訂作的報紙。

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發文提到，辦《四能報》的初衷是羅智強太擅長黑說成白、導果為因、顛倒是非、偷換概念，讓平日很少關心政治的民眾覺得他好棒棒。發文也預告，本期內容將說明，國民黨籍立法委員到底在國會怎麼毀損民主根基？預算的無的亂刪凍，究竟戕害了民生、國防、世代正義有多深？我們與中國之間的局勢又是如何？還有詩人羅毓嘉寫的「羅智強」也納入副刊。

古碧玲也透露，當羅智強開始印出宣傳單，大塞各戶信箱，試圖搏取大安區公民的認同之際，幾位媒體人私下討論，認為這時應該辦報，與群組裡的罷團核心志工想法不謀而合，就分頭擔負起這份任務。雖然只有區區四版的紙媒，該花的功夫無一能馬虎。文章、照片、插圖、版面甚至電報頭的格式等種種折騰人的細節多到不行，不會因為是迷你版而怠忽。

古碧玲強調，《四能報》就是針對不上網的族群，只送不賣，派報塞信箱或路邊發送，也就是一份期間限定的小紙媒。但並非是要編來自爽，純就是為了服務不上網或是沒機會了解大罷免的族群而編。

古碧玲也提到，第二期頭版由總主筆馮光遠寫了一篇超有趣的文章，計算羅智強的「百萬步」問政與連署書的數字關係。馮光遠在文中提到，在連署的過程中，認識了許多長者、女士、小傢伙，雖然也許來自不同地方，但因著大罷免，彼此之間竟然開始有了共同的話題，而其結合劑，不過就是台灣，不過就是民主。至於潤滑劑，竟然就是羅智強，一個薪水小偷，每天光是走個一萬步，也可以當成一種成就。

古碧玲發文全文如下︰

《四能報》第二期將於4月16日起派報。這是「大安強強滾」公民罷免團隊為羅智強量身訂作的報紙。

羅智強從昨天早上狂怒迄今，他拔得被罷藍委的頭籌，加上1400萬政治獻金下落不明，他借國民黨青年軍於罷綠委的死亡連署書過高遭檢調偵察ㄧ事，大肆發揮，不知是不是惱羞成怒，還是聲東擊西。總之，我們這些媒體人傾畢生專業辦份小報來應對羅智強，老實說，是上駟對付下駟。

辦《四能報》的初衷是羅智強太擅長黑說成白、導果為因、顛倒是非、偷換概念。他的問政不用功，更靠直播節目來粉飾太平，往往在一陣烏賊戰中，讓平日很少關心政治的民眾覺得他好棒棒。

除此外，國民黨籍立法委員到底在國會怎麼毀損民主根基？預算的無的亂刪凍，究竟戕害了民生、國防、世代正義有多深？我們與中國之間的局勢又是如何？本期還有詩人羅毓嘉寫的「羅智強」也納入副刊，更有4月19日的大型民主宣講音樂會的訊息。

當羅智強開始印出宣傳單，以在高雄的《民眾日報》好感度第一的調查，大塞各戶信箱，試圖搏取大安區公民的認同之際，我們幾位媒體人私下討論，認為這時應該辦報，與群組裡的罷團核心志工想法不謀而合。就分頭擔負起這份任務，找錢的找錢、找人的找人、找印刷廠問紙張規格估價，揪人開會定主題寫稿，說做就做，倉促成事。在此說明一下，我們每份報紙印刷成本6毛不到，全部就5萬元出頭搞定。

雖然只有區區四版的紙媒，該花的功夫無一能馬虎。文章、照片、插圖、版面甚至電報頭的格式等種種折騰人的細節多到不行，不會因為是迷你版而怠忽。

這中間也許有人認為這幾個老媒體人自爽自嗨、現在誰還訂報？《四能報》就是針對不上網的族群，只送不賣，派報塞信箱或路邊發送，也就是一份期間限定的小紙媒。

為了守候每篇來稿的準時交稿，敝人連哄帶威脅說會開天窗，又得請遠距的美編畫插圖，還要想方設法找照片。萬一有一篇稿沒來，就得立刻馬上變出一篇來。

印刷廠委外，時間絲毫不得延誤，業務會再三來提醒得在印刷前一天下午三點前上傳正確檔案。這期偏偏稿子來的時間落差極大，同一版的稿子始終未齊。截稿當天上午十點多頭版來齊，卻字數爆炸，只得來回調校；趕在兩點五十五分上傳，美編跟我的心臟病都快發作了，交完後心仍砰砰狂跳。

我們還真的不是吃飽換枵，編一份紙本報紙來自爽，純就是為了服務不上網或是沒機會了解大罷免的族群而編。這期因為作業時間太匆促，若有錯，只能我概括承受。

第二期頭版由總主筆馮光遠寫了一篇超有趣的文章，計算羅智強的「百萬步」問政與連署書的數字關係，煞是妙極了～

「羅委員每走25步 就可以多一份連署書」

By馮光遠

想到羅某目前正在執行的「一百萬步走大安，羅智強國會周年成績報告」計畫，腦子裡突然冒出了一個數字，就是，如果拿一百萬步跟目前罷團手上的24,000份連署書相比的話，可以得出：每當羅智強走了41.67步，就有一個人填好了一份二階段的罷免連署書

好，讓我們運用想像力，再進入這個畫面：羅委員每走41.67步，就有一張連署書從滾筒機上印出來，這是多麼讓人動容的鏡頭。當然，如果是40,000份連署書的話，就是，羅委員每走25步，就可以走出一份連署書，25步，刷，一張，25步，刷，一張⋯⋯⋯

以前我中國時報的老闆余老先生，他每天晚上一定要等到報紙降版，上了印刷機，印務開動之後，見一份份的報紙，從輸送帶上傳送出來，自動堆疊，刷刷刷的，他才能安心去休息

我們希望，在一個月之後，羅委員也能在一份份連署書整齊地堆疊之後，安心地準備好好去休息

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然後我必須談一下這個「100萬步走大安」的問政方式

在「大罷免」之前，我們好像從來也沒有像今天一樣，會那麼計較立委的問政方式、質詢內容、提案良窳。立院的打打鬧鬧，總被視為隨著選舉，附贈而來的福袋什麼的，一切都只有認了，要改變，等下一次選舉吧

可是「大罷免」驟然間改變了台灣的一個民主陋習，就是，選民不再等下一次選舉了。我們開始斤斤計較「這一次的」預算有哪些項目被刪、被凍，對我們的文化傳承、國防安危、交通構建、教育內容、內政細節、消防整頓等等，有沒有影響？

我們甚至追著問，各個與我們利益相關的內政、外交、國防細節，要立委們給個周全的答案，我們甚至去google許多問題，不得到一個讓我們滿意的答案不放手

在過程中，我們對台灣的現在因此了解更多，對台灣的未來了解也更多，對也許我們從來不熟悉的某一種台灣，我們因此突然間多了一份親切，一種基於理解而得來的疼惜

我們在連署的過程中，認識了許多長者、女士、小傢伙、他們也許來自中國、也許早就去過外國一陣子了，也許在台北某個角落裡，也已經待了很久。可是因著大罷免，彼此之間竟然開始有了共同的話題，然後，一個話題連著另一個話題，於是原先再怎麼不可能的連結，竟然就這麼把大家牽在一起了

而其結合劑，不過就是台灣，不過就是民主

而其潤滑劑，竟然就是羅智強，一個薪水小偷，每天光是走個一萬步，也可以當成一種成就。

#大安強強滾

#罷免羅智強

#四能報大安各固定連署點皆可索取

#之後會有電子版

大罷免二階段連署持續進行中，《大安強強滾-罷免羅智強》團隊發行「四能報」，詳述羅的不適任行為。作家古碧玲昨深夜發文分享，除了透露第二期將於今日進行派報，也分享本期的重點內容。（圖擷自古碧玲臉書）

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