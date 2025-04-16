罷綠委無效連署破19844份 綠轟藍踐踏司法、令人不齒

民進黨立委莊瑞雄（左）、發言人吳崢（右）16日召開「破萬連署不合格，抄名冊就是偽造文書！」記者會，批評國民黨主席朱立倫只會推卸責任。 （記者羅沛德攝）

2025/04/16 12:41

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄、民進黨發言人吳崢今召開「萬份連署不合格 抄名冊就是偽造文書！」記者會指出，國民黨發動罷免民進黨15位區域立委，系統性抄名冊所產出的不合格、無效連署書高達19844份，司法單位依法調查天經地義，國民黨以顛倒是非、踐踏司法的行徑政治操作，令人不齒。

吳崢指出，近日檢調接連就國民黨台北、新北黨部涉抄襲名冊調查，他也曾多次偕同律師告發國民黨偽造文書，遺憾的是，國民黨上至黨主席、下至黨公職，出了那麼大的紕漏、違法，沒有一個人出來道歉，還誣指遭受司法迫害，聲稱是監督民進黨才被檢調搜索，根本滿口胡言。

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吳崢指出，公民團體罷免國民黨立委的連署書合格率超過9成，死亡連署數量也非常少，但國民黨主導罷免綠委的不合格率，動輒超過3、4成，死亡連署動輒破百人，何者用心搜集連署，何者抄襲名冊，昭然若揭。

吳崢說，國民黨今年2月在立法院否決行政院就選罷法所提覆議案，自己主張連署造假會破壞台灣民主法治，是反民主行為必須嚴防，如今國民黨發動罷免民進黨15位區域立委，系統性抄名冊所產出的不合格、無效連署書高達19844份，司法單位要查國民黨有無造假簽名、濫用個資涉犯偽造文書罪，依法調查天經地義。

吳崢進一步說，公民團體罷免共35區國民黨立委，全部加總只出現零星12份死亡連署，反觀國民黨罷免15區民進黨立委一階加補件，死亡連署竟高達1923份，數字清楚顯示，國民黨就是在抄名冊。

吳崢提到，台北市議員陳賢蔚質詢台北市政府秘書長、選委會主委李泰興，李泰興也揭露許多涉抄名冊連署書的錯誤一望即知，甚至連簽名都抄錯，這是國民黨執政的台北市政府揪出的錯誤，呼籲國民黨不要再用政治打壓這種話術糊弄台灣人。

莊瑞雄表示，這不是藍綠問題，而是是非對錯問題，民主社會最基本的底線是不能造假、不能欺騙社會、不能踐踏制度，國民黨用偽造的方式發動政治鬥爭，產生如此重大的瑕疵，甚至發起連署的相關人士已被聲押，明目張膽地觸法行為，至今國民黨的領導人朱立倫，竟然完全不向社會說明為何造假如此嚴重，難怪被社會唾棄。

莊瑞雄分享自身在台東協助連署的狀況表示，大家一步一腳印在海邊、在山上、在田裡，從海岸到縱谷到原鄉，一個一個鄉鎮扎扎實實的拚連署，連署書上都還有農藥的味道，是台東人用汗水簽來的；反觀，國民黨在冷氣房裡用印表機簽名，搞罷免又不做功課，怪不得偽造率極高，毫無民意基礎。國民黨發生如此大規模集團性的偽造行為後，完全不解釋、不回應，反而指控民進黨，社會大眾無法接受。

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