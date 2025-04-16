桃園青埔虐嬰案只罰6000元 「月嫂」繼續刊廣告帶嬰

桃園中壢青埔地區今年3月發生月嫂虐嬰事件，議員黃瓊慧16於市議會質詢批，此案竟然只開罰6000元，涉案的月嫂甚至還在網路繼續刊登廣告。（擷取自桃園市議會直播畫面）

2025/04/16 12:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園中壢青埔地區今年3月發生月嫂虐嬰事件，議員黃瓊慧今（16日）於市議會質詢批，此案竟然只開罰6000元，涉案的月嫂甚至還在網路繼續刊登廣告，市府根本就是默許、甚至鼓勵惡劣托育者繼續行兇。

黃瓊慧表示，該位媽媽花費12萬元聘請到府月嫂，照顧剛出生1個月的孩子，透過自家安裝的監視器竟然發現，月嫂在照顧過程中多次用力搖晃寶寶，甚至狠狠搧巴掌，媽媽將資訊PO上網後，引起眾多家長共鳴，陸續有媽媽出面指控這名月嫂已有多次惡行，懷疑並非單一個案。

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黃瓊慧表示，媽媽第一時間向桃市府社會局與婦幼局通報，沒想到僅對該名月嫂開罰6000元，且此人至今仍可在網路上刊登廣告繼續徵求照顧對象，繼續帶嬰，她痛批，「在桃園虐嬰根本沒成本！」桃園虐待嬰案只須付出6000元罰金代價，這樣根本是默許、甚至鼓勵惡劣托育者繼續行兇。

黃瓊慧要求市府儘快整合現有資訊，並對此案重啟調查，提高對不當托育行為的懲處，保障嬰幼兒人身安全，遏止類似案件再度發生。

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