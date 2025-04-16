批宋建樑讓台灣蒙羞 綠委多語發聲：國民黨必須道歉

民進黨團幹事長吳思瑤（右）在黨團記者會指出，新北市的國民黨青年軍，居然公然挺納粹，這會讓台灣貽笑國際。（記者劉信德攝）

2025/04/16 12:33

〔記者陳政宇／台北報導〕提議罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑涉不實連署，昨晚還戴納粹符號臂章赴新北檢應訊，引發爭議。立法院民進黨團今（16日）以多國語言向國際發聲，強調台灣是自由民主、捍衛人權的國家，並批評藍營青年軍此舉貽笑國際、讓台灣蒙羞，且多位藍委與支持戰爭罪、危害人類罪及種族滅絕罪的行為者站在一起，國民黨必須鄭重道歉。

民進黨團幹事長吳思瑤今在黨團記者會指出，昨天新北市的國民黨青年軍，居然出現公然挺納粹，這種會笑掉國際大牙、也傷害台灣國際形象的作為，這不是Cosplay，這個笑話一點都不好笑，這會讓台灣貽笑國際，社群上有許多網友也主動製作各國語言澄清。

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吳思瑤並依續以英語、日語、西班牙語表達黨團立場，指出這名穿著納粹軍服的人（指宋建樑）是國民黨人，但國民黨也好，這個人也好，完全沒有辦法代表台灣，台灣是一個自由民主、捍衛人權的進步國家，不要讓國民黨人這種笑掉大牙、鬥臭司法的行為貽笑國際。

民進黨團書記長陳培瑜則透過社群平台撰文表示，民主自由制度在此時此刻的國際局勢上，正面臨嚴峻考驗，而台灣一直努力讓自己成為世界民主聯盟的一員，我們也在許多國際事務方面展現「Taiwan Can Help」的決心和行動力。

陳培瑜批評，國民黨不能用一句「不予評論」就想要與之切割，國民黨必須出面鄭重道歉，身為台灣最大在野黨，在台灣與世界上民主自由發展的道路上，不該成為最荒謬的絆腳石。而昨天晚上那些站出來支持這樣論述的立委：洪孟楷、葉元之、林德福、廖先翔，也請出來正式道歉，應該對自己的行為感到羞恥，這些人居然站出來與支持戰爭罪、危害人類罪及種族滅絕罪的行為的人站在一起。

民進黨立委黃捷也發出中英文聲明，指出效仿納粹的國民黨罷團領銜人，絕對不能代表台灣。黃捷表示，身穿納粹「卐」臂章、比出敬禮手勢，手拿希特勒著作，這是大多數歐洲民眾、尤其是德國人最痛恨的手勢，也是民主國家中所無法苟同。台灣主張民主、自由、人權，不論政治立場為何，宣揚納粹都不該存在我們社會中，盼大家用各種方式將正確聲音傳遞出去，避免讓國民黨的極端作為影響台灣形象。

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