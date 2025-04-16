宋建樑再發納粹口號！領銜罷免爭議多 新北綠議員籲藍營道歉

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑15日晚間被移送到新北地檢署複訊，他左臂被戴納粹臂章、抱著希特勒自傳，右手行納粹軍禮，再度引爆爭議。（記者王藝菘攝）

2025/04/16 12:48

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市4件民進黨立委罷免案遭告發涉嫌連署造假，國民黨新北市板橋、三重區黨部昨（15）日被檢調搜索並帶回相關人等與物證，罷免綠委李坤城團體「三月圍城」領銜人宋建樑抵新北檢複訊，竟戴納粹「卐」字臂章、持已故納粹領袖希特勒自傳「我的奮鬥」還行納粹軍禮，引爆議論。新北市議會民進黨團今日批評，如此脫序行為已傷害台灣國際形象，呼籲國民黨道歉，並儘速說明高比例死亡連署爭議與宣揚納粹行為爭議。

李坤城罷免案第一階段首次送件就有139名連署人早已身故，當時宋建樑回應多家媒體記者追問時稱「很有可能是民進黨執政天怒人怨，死人都還魂出來連署」、「很有可能是民進黨執政天怒人怨，亡者都看不下去爬起來連署」，有記者提醒此為採訪、並非玩笑，宋建樑又回應「民進黨執政天怒人怨是在開玩笑嗎」？

請繼續往下閱讀...

宋建樑除了這番還魂論引發議論，未料昨日被約談複訊裝扮再度引發爭議，今（16）日凌晨2時許宋也主動於群組無人詢問的情況下，在記者群中使用納粹禮口號表示，「各位晚安，Sieg heil！」

新北市議會民進黨團總召集人廖宜琨、副總召蘇錦雄、幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈今天同聲批評，國民黨未具體反省「死人連署」問題，被檢調偵辦還號召支持者施壓、批評司法，企圖影響公權力運作，認為國民黨主導的罷免案可能涉及系統性操作，且疑似有隨意抄寫黨員個資之嫌，讓年輕人成為替罪羔羊，根本毫無擔當。

民進黨團指出，宋建樑戴納粹臂章、持希特勒自傳應訊，脫序行為將引發國際關注，損害台灣國際形象，像這樣頻頻惹議的國民黨青年軍系統，國民黨不應該只是光速切割，而是應該要趕快出面說明這些幽靈連署和宣揚納粹的種種爭議，並且向社會大眾道歉。

罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑15日被檢調約談，今（16）日凌晨1點多以8萬元交保，2時許，他於無人詢問下，主動在與媒體聯絡的群組中用納粹禮口號留言「各位晚安，Sieg heil！」（翻攝罷團媒體群）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法