為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷綠領銜人比納粹手勢戴卐字臂章 陳冠廷：傷害台灣國家形象

    宋建樑15日晚間戴上象徵納粹「卐」字臂章赴新北檢應訊。（資料照）

    宋建樑15日晚間戴上象徵納粹「卐」字臂章赴新北檢應訊。（資料照）

    2025/04/16 12:47

    〔記者李文馨／台北報導〕全台罷免幽靈連署狀況頻傳，檢方昨發動搜索、約談行動，國民黨三重罷團領銜人宋建樑昨赴新北地檢署複訊時，戴著象徵納粹「卐」字臂章，手拿納粹領導人希特勒的著作「我的奮鬥」，比出納粹軍禮手勢，引發爭議。民進黨立委、以色列與台灣國會議員聯誼會副會長陳冠廷今（16）日對此表達強烈譴責，並指此舉不僅嚴重傷害台灣國家形象，同時也傷害納粹大屠殺受害者感受。

    國民黨動用青年系統對多名民進黨立委發動罷免，但幽靈連署狀況頻傳，檢方昨搜索、約談數個發動罷免案的「民間團體」。其中，罷免李坤城的領銜人宋建樑於昨晚赴新北檢複訊時，竟戴上象徵納粹的紅色「卐」字臂章，手拿希特勒著作「我的奮鬥」，並做出納粹敬禮手勢，引發爭議。檢方訊後諭令宋8萬元交保。

    陳冠廷表示，「這是嚴重傷害我國家形象，必須再次譴責。」他說，作為立法院外交及國防委員會委員，同時也是以色列與台灣國會議員聯誼會副會長，他們嚴正譴責這樣的行為，因為這不僅僅傷害台灣國家形象，同時也傷害到許多過去在納粹大屠殺中受害猶太人遺族。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播