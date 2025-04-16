罷綠領銜人比納粹手勢戴卐字臂章 陳冠廷：傷害台灣國家形象

宋建樑15日晚間戴上象徵納粹「卐」字臂章赴新北檢應訊。（資料照）

2025/04/16 12:47

〔記者李文馨／台北報導〕全台罷免幽靈連署狀況頻傳，檢方昨發動搜索、約談行動，國民黨三重罷團領銜人宋建樑昨赴新北地檢署複訊時，戴著象徵納粹「卐」字臂章，手拿納粹領導人希特勒的著作「我的奮鬥」，比出納粹軍禮手勢，引發爭議。民進黨立委、以色列與台灣國會議員聯誼會副會長陳冠廷今（16）日對此表達強烈譴責，並指此舉不僅嚴重傷害台灣國家形象，同時也傷害納粹大屠殺受害者感受。

國民黨動用青年系統對多名民進黨立委發動罷免，但幽靈連署狀況頻傳，檢方昨搜索、約談數個發動罷免案的「民間團體」。其中，罷免李坤城的領銜人宋建樑於昨晚赴新北檢複訊時，竟戴上象徵納粹的紅色「卐」字臂章，手拿希特勒著作「我的奮鬥」，並做出納粹敬禮手勢，引發爭議。檢方訊後諭令宋8萬元交保。

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陳冠廷表示，「這是嚴重傷害我國家形象，必須再次譴責。」他說，作為立法院外交及國防委員會委員，同時也是以色列與台灣國會議員聯誼會副會長，他們嚴正譴責這樣的行為，因為這不僅僅傷害台灣國家形象，同時也傷害到許多過去在納粹大屠殺中受害猶太人遺族。

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