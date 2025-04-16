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    上週才到移民署嗆聲 游智彬今再率中配到移民署外抗議

    游智彬（中）今早率中配張媽媽（左2）到移民署外抗議。（記者王冠仁翻攝）

    游智彬（中）今早率中配張媽媽（左2）到移民署外抗議。（記者王冠仁翻攝）

    2025/04/16 12:14

    〔記者王冠仁／台北報導〕移民署近期要求在台中國配偶、定居人士，要在3個月內繳交「喪失原籍證明」，否則恐遭註銷定居證、撤銷戶籍，新黨副秘書長游智彬也在此列。游日前就曾到移民署外抗議、開嗆，他今天早上再次前往移民署外，並找來一位育有罕病兒的中配母親，舉辦「官逼民慘，追殺漸凍兒媽媽記者會」，痛批政府迫害兩岸家庭。

    游表示，來自上海的張媽媽，育有一名罹患漸凍症的女兒「樂樂」，張媽媽每天都要幫小孩換尿布，進食必須從肚子灌進去，這麼慘的案例，政府不聞不問還要找麻煩，這有人性嗎？

    張媽媽每天都必須要親自照料小孩，移民署卻還要逼迫張媽媽回去上海，張媽媽一走，張爸爸也垮、孩子也垮，政府惡政難道就要這樣璀毀一個又一個苦難的家庭嗎？

    張女士說，她30年前嫁來台灣生下小孩，小孩是罕病兒，她跟丈夫一起照顧小孩，生活雖然辛苦但她認為是美好的。直到她收到移民署的通知書，讓她感到恐怖至極，她不知道發生什麼事情，只知道通知書上很粗魯的表示，3個月不辦好就要被遣送出去。說不怕是不可能的，可是她要怎麼辦？

    張還說，約在2015年時，她有辦理讓父親來台探親，當時有辦理上海的除籍，並將相關資料交給海基會，沒想到如今又收到移民署的通知書，「可是我該辦的都辦過了」。

    移民署說，游智彬最後遞交陳情書，移民事務組副組長曹顧齡出面代為收受；移民署將會針對張媽媽這類遭遇特殊困境的個案，會同相關部會全力協助。

    游智彬今天再次前往移民署外抗議。（記者王冠仁翻攝）

    游智彬今天再次前往移民署外抗議。（記者王冠仁翻攝）

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