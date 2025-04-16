台灣嚴防中國「洗產地」 國台辦氣炸：兩岸脫鉤斷鏈、對美卑躬屈膝

對於台灣要嚴防中國洗產地，中國國台辦朱鳳蓮稱，民進黨當局罔顧島內企業和民眾利益，不僅對美卑躬屈膝，還加緊推動兩岸「脫鉤斷鏈」，其謀「獨」邪念、賣台本質暴露無遺。（圖擷取自網路）

2025/04/16 12:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於美國總統川普關稅新政策，行政院長卓榮泰已多次宣示，絕不允許台灣為中國「洗產地」，「MIT就是MIT、沒有MIC」，對此中國國台辦朱鳳蓮稱，兩岸企業都是中國的企業，兩岸經濟同屬中華民族經濟。民進黨當局罔顧島內企業和民眾利益，不僅對美卑躬屈膝，還加緊推動兩岸「脫鉤斷鏈」，其謀「獨」邪念、賣台本質暴露無遺。

中國國台辦今天例行記者會上，有多家中媒關切台積電投資美國，川普仍對台際出32％高關稅，並認為民進黨吹噓與美關係「堅如磐石」，以及一方面對美讓利妥協，另一方面說要嚴防中國商品通過中轉台灣「洗產地」等議題，要求國台辦評論。

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朱鳳蓮則稱，美國濫施關稅，挑動全球範圍貿易戰，威脅的是兩岸經濟發展和民生福祉，兩岸同胞理應和衷共濟，攜手應對外部風險挑戰，堅定維護正當發展權益和中華民族利益。「我們有堅定的信心、堅強的意志和足夠的能力反制任何經濟霸淩行徑，打擊謀『獨』挑釁和外部干涉。」

此外，對於藍營人士近日再提「疑美論」，朱鳳蓮則稱，民進黨主動出賣台灣核心優勢產業，換來的卻是美國對台課徵高關稅，編造的美台關係假像破滅，「棋子」變「棄子」，提出對美「大採購大投資討好方案」，卑躬屈膝、「打左臉送右臉」，「跪美賣台」的行徑令人不齒。

對此，行政院已多次表示，美國所提出的關稅措施並不是只針對台灣，而是全球性的調整，而在國際貿易的框架下，美方所關注的違規轉運、反傾銷、供應鏈非紅化等議題，台灣都已積極應處。

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