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    黃國昌分析大罷免 陳智菡疑誤發訊息嗆黃暐瀚「洗地失敗」

    民眾黨主席黃國昌今日接受媒體人黃暐瀚廣播節目專訪。（翻攝POP YT）

    民眾黨主席黃國昌今日接受媒體人黃暐瀚廣播節目專訪。（翻攝POP YT）

    2025/04/16 12:28

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免浪潮持續加溫，目前有35位泛藍立委、15位民進黨立委的罷免案進入第二階段連署；民眾黨主席黃國昌今（16）日在媒體人黃暐瀚廣播節目上分析，認為最後頂多2到3席會被罷免，不會改變國會結構。不過，節目播到一半，立法院民眾黨團主任陳智菡卻在媒體群組發布「暐瀚哥的表情，從頭頭到尾都很微妙」、「一直要幫忙洗地一直失敗」兩則訊息，引發聯想。

    黃國昌上午接受黃暐瀚節目專訪，針對大罷免潮後的評估，他認為，「動個幾席，沒辦法改變大局」。主持人追問會有幾席被罷免？他稱：「我覺得最多2到3席，沒辦法改變大結構。」

    黃暐瀚追問，「2至3席」是指被罷免掉的立委，但就算補選，也不一定會換政黨？黃國昌直言：「是啊！對啊！」至於民眾黨是否會投入立委補選，他認為講這個太早了，因為事情還沒發展到這地步。

    此外，黃國昌節目還沒播完，陳智菡8時48分就在「民眾黨中央媒體群組」發布兩則訊息「暐瀚哥的表情，從頭頭到尾都很微妙」、「一直要幫忙洗地一直失敗」，過了幾秒隨即收回，疑似是傳錯群組，但內容似乎在批評黃暐瀚「洗地」，引發聯想。

    立法院民眾黨團主任陳智菡在黃國昌上節目期間，於8時48分在民眾黨中央媒體群組發布兩則訊息「暐瀚哥的表情，從頭頭到尾都很微妙」、「一直要幫忙洗地一直失敗」，過了幾秒後又隨即收回。（翻攝自民眾黨中央媒體群組）

    立法院民眾黨團主任陳智菡在黃國昌上節目期間，於8時48分在民眾黨中央媒體群組發布兩則訊息「暐瀚哥的表情，從頭頭到尾都很微妙」、「一直要幫忙洗地一直失敗」，過了幾秒後又隨即收回。（翻攝自民眾黨中央媒體群組）

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