罷免領銜人宋建樑行納粹軍禮 朱立倫回應了

國民黨主席朱立倫（中）今天上午受訪回應時指稱，大家都稱民進黨叫「綠共」，國民黨是「反惡罷、反綠共、反獨裁、反民進黨暴政」；左一為罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任，左二為台北市議員張斯綱，右二為台北市議員林杏兒，右一為立委許宇甄。（記者劉詠韻攝）

2025/04/16 11:56

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北地檢署偵辦偽造罷免連署案，其中，發起罷免新北市民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑昨晚移送複訊時，戴著象徵納粹「卐」字臂章，更一度比出納粹軍禮手勢，引發外界批評；事後，國民黨新北市黨部火速切割，強調是個人行為、不予評論。朱立倫今（16）日上午在台北市受訪回應說，「大家都稱民進黨叫『綠共』」，國民黨是「反惡罷、反綠共、反獨裁、反民進黨暴政」，各種方式都是在「反諷民進黨」。

新北市多名綠委遭提議罷免，不過幽靈連署狀況頻傳，檢調昨約談新北數個罷綠委罷團，其中罷免李坤城領銜人宋建樑，因涉偽造文書前往地檢署應訊時，面對媒體鏡頭時竟秀出象徵納粹「卐」字的臂章，更比出納粹軍禮手勢，引發外界討伐。李坤城今指，宋建樑身為國民黨員，作為國民黨主席的朱立倫更應該出面道歉，若不道歉，則等同於支持宋建樑的行為。

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朱立倫今至北投與罷團「地動刪瑤」合體前往市場呼籲民眾站出來連署反惡霸，結束踩街行程在廟宇旁針對宋建樑事件回應，「台灣今天的最新名詞，大家都稱民進黨叫『綠共』」，國民黨是「反惡罷、反綠共、反獨裁、反民進黨暴政」，可以看見各種方式都是在反諷民進黨。

朱立倫今上午前往罷瑤團體總部附近的市場踩街，希望民眾站出來一起連署反惡霸。（記者劉詠韻攝）

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