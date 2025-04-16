罷免二階倒數2週 中四選區志工被手機循環播「三字經」辱罵

「展翅廢翔」高姓隊長遭男子（圖）用手機大聲循環播放「三字經」。（罷團提供）

2025/04/16 12:22

〔記者黃旭磊／台中報導〕距離中央選舉委員會規定二階連署期間只剩兩週，台中市第二選區罷免藍委顏寬恒的志工，清晨6點就出門將連署書塞進民眾信箱，傍晚追垃圾車拜託選民支持罷免連署，而第四選區罷免藍委廖偉翔的高姓志工在市民廣場，遭不明男子靠近並以手機大聲循環播放「三字經」，高姓志工前往派出所報案。

中二選區罷免連署份數突破2萬份，距離二階門檻30278份還有差距，「解顏行動」志工推出飛鴿傳書行動，志工清晨6點趕往沙鹿、龍井、大肚、烏日及霧峰區，發言人「小朱」說，投遞連署書及示範文件超過8萬份，傍晚追垃圾車拜託選民支持，還有志工開行動連署車，隨招隨停開進鄉間小路。

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中四選區罷免藍委廖偉翔連署件數超過3萬份，距離二階門檻32921份及目標5萬份也還有距離，罷團「展翅廢翔」小蜜蜂高姓隊長騎重機到府收件服務，卻在12日下午在市民廣場罷團聯合申請集會，遭陌生男子刻意靠近，並以手機大聲循環播放「三字經」沿街辱罵。

高姓隊長當場回嗆「你為什麼要罵我？」並高呼「警察、警察」報警處理，高姓隊長說，這只是無數攻擊的其中一件，「我們無比希望是最後一次」，男子刻意靠近並用手機大聲循環播放三字經，已至派出所針對公然侮辱及違反選罷法報案，盼遏制止罵人歪風。

國民黨立委顏寬恒及廖偉翔並未回應罷團罷免行動。

志工清晨投遞超過8萬份連署書。（「解顏行動」提供）

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