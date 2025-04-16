憲兵隊士官揮五星旗拍投降片 王定宇怒：老鼠屎傷害軍民信任

針對威海營區、士林憲兵隊近年傳有軍人在營區穿軍服、揮舞五星旗自拍，宣誓向效忠中國。民進黨立委王定宇（左）16日罕見在質詢台上動怒，批評政戰局「搞什麼？」（圖取自國會頻道）

2025/04/16 12:15

〔記者方瑋立／台北報導〕中國共諜網絡滲透國軍，威海營區、士林憲兵隊近年傳有軍人在營區穿軍服、揮舞五星旗自拍，宣誓向解放軍投降、效忠中國，朝野立委質詢關切此事。民進黨立委王定宇今（16）日罕見在質詢台上動怒，他強調，國軍辛辛苦苦、盡忠職守，老鼠屎卻層不出窮，更可能瓦解軍民間的信任關係，中了中國的計。

國軍威海營區、士林憲兵隊、總統府侍衛室近年皆傳有士官兵淪共諜，並傳有穿著我國軍服、揮舞五星旗、拍攝投降影片等情況，源頭已追溯至中國利用宮廟結合黑道、錢莊吸收基層軍人，全案共10名被告2月底被高院依「國安法」等罪分別判處6個月至6年8個月徒刑。

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王定宇今天質詢時罕見在台上動怒表示，每個單位、每個部隊都有政戰人員，（還有士兵）在那揮舞五星旗還可以拍影片，政戰局在搞什麼？這種案子一個接一個、層出不窮，當過兵都知道，在營區拿五星旗揮舞、部隊有沒有爛掉？

王定宇指出，還接到一個陳情案，台南新化某營區，職業兵一位下士，一年多被弄到去跟錢莊借錢，回家騙媽媽的錢，經查竟是單位主管、班長介紹他去借錢的。

他質疑，事後用軍法辦、重辦、槍斃，沒有話講，可是卻一而再、再而三發生，究竟是結構性問題、組織的問題，還是管理上有什麼漏洞？如果這些單位可以在營區揮舞五星旗，山上雷達站、濱海的部隊呢？

王定宇說，其憤怒來自於看到很多國軍弟兄辛辛苦苦、盡忠職守，出一兩個這種老鼠屎，你要解釋多久？且洩露機密一旦導致信任瓦解，就中了對方（中國）的計。

王定宇強調，說實在揮舞五星旗能幹嘛？但軍民的信任關係一旦受損了，在台灣社會，在防衛韌性上，很難取得社會（支持）的力量。

同黨立委林楚茵也強調，軍人必須是國家的軍人。不只是在軍中，甚至在他們私底下的所作所為都非常重要。因此，她關切「陸海空軍刑法」是否可以納入「預備犯」或「預備投降」作為？

國防部回應，共諜案是一方面官兵檢舉，一方面也透過自查的方式，主動於2023年移送；「對敵人為效忠之表示」、「對敵人為投降之表示」也將明訂於「陸海空軍刑法」第24條，投敵部分也加了「陰謀犯」跟「預備犯」的部分，現在已經在行政院審議當中。

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