澎湖區漁會第18屆第一次理監事會議 三巨頭無懸念勝出

新任澎湖區漁會理事長呂鴻生，由卸任理事長吳良添手上接下印信。（記者劉禹慶攝）

2025/04/16 12:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖區漁會於今（16）日，在澎湖區漁會大禮堂召開第18屆第一次理監事會議，順利選出理事長呂鴻生、常務監事歐英豐，以及聘任總幹事顏德福，改選過程順利平和，卸任總幹事蔡月嬌則將轉戰望安鄉長寶座，由於實力強勁，尚未傳出有人敢挑戰。

新任總幹事顏德福，高雄海洋科技大學漁業生產暨管理系研究所碩士畢業，之前為漁會直銷中心主任，致力於水產生鮮實體及電商開發通路，成績斐然，獲理事會一致通過聘任，顏德福表示，感謝前理事長吳良添、前常務監事蘇淑媛、前總幹事蔡月嬌及各理監事多年來對漁會的付出。

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未來漁會將從員工教育訓練、提升服務品質來改變漁會的企業文化，並從解決漁業資源枯竭、遏止中國漁船越界捕撈、輔導漁民轉型、拓展澎湖優鮮通路、海廢循環利用及投入公益善盡漁會社會責任等6大方向，來加強漁會對漁民的照顧。

另外漁會將設立法律顧問協助漁民諮詢各項法律問題，並以行動辦公室的機動性，不定期赴5鄉1市協助漁民處理各漁業相關問題，漁會存在的意義如同漁會法第一條所述：「漁會以保障漁民權益，提高漁民知識、技能，增加漁民生產收益，改善漁民生活，促進漁業現代化，以謀其發展為宗旨。」這也是漁會存在的價值，未來漁會將努力向此目標前進。

澎湖區漁會新卸任理事長及總幹事，新任總幹事顏德福（左）走馬上任。（記者劉禹慶攝）

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