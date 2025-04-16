藍號召群眾喊「總統下台」 莊瑞雄笑神邏輯：自己犯罪要別人下台

民進黨立委莊瑞雄（左）、發言人吳崢（右）16日召開「破萬連署不合格，抄名冊就是偽造文書！」記者會。（記者羅沛德攝）

2025/04/16 11:38

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨青年軍系統發動罷免多位民進黨立委，因幽靈連署遭檢調搜索約談，國民黨昨號召群眾到新北地檢署前抗議，還有人高喊「總統下台」；民進黨立委莊瑞雄今表示，自己犯罪、要別人下台，這是一種神邏輯，國民黨出紕漏是因為偽造文書，要主使的黨部主委、黨主席下台才有點道理吧？

莊瑞雄今天在民進黨中央黨部記者會上表示，國民黨自己的幹部出紕漏，被收押、交保，原因是犯罪，涉偽造文書、詐欺行為，國民黨讓青年當替死鬼、切割後，還跑到地檢署喊總統下台，這什麼Doremi？社會聽不懂吧，你去喊是誰主使他的？黨部主委下台、黨主席下台，還有點道理，這才叫咎責，方向搞錯了吧？

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莊瑞雄感嘆，國民黨最近腦袋瓜很怪，射箭亂射，內部問題、外部找敵人，這個政黨很可怕，光看到國民黨青年軍帶著納粹臂章致敬，手拿《我的奮鬥》，就代表他們正向極右派狂奔、奔向極權，朱立倫應該好好跟社會對話，在場喊話的人喊錯名字了吧？太想念賴清德了。

針對國民黨反提告公民團體偽造文書，莊瑞雄說，這種反制狀態有點無釐頭，代表國民黨全黨都是法盲，偽造文書的要件是「足以損害公眾或他人」，花蓮的情形是格式錯誤、二階連署也還沒送出去，國民黨跳出來提告、這也不是他們勾稽，是罷團嚴謹地自我檢視，正足以代表他們是非常謹慎、負責任的，反觀國民黨至今對自己集團性的偽造、死亡連署等犯罪行為隻字不提，高下立判。

民進黨發言人吳崢也說，這是典型的政治攻擊，花蓮罷團的連署書個資完全正確、簽名也是本人親簽，只是在連署書格式上有點歪掉，國民黨將這種文書格式上的些微誤差直接連接到偽造文書，這在法律上是完全不同的概念，國民黨為什麼要這樣睜眼說瞎話呢？因為他們要用政治攻擊來打壓公民團體，製造心中的恐懼，民進黨一定會堅持當公民團體的後盾，提供法律相關協助，日常連署作業也會跟公民團體站在一起，絕對力挺到底。

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