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    陳文彬執導Taiwan Action罷免片 最困難的五金行場景在「這裡」找到！

    導演陳文彬執導Taiwan Action罷免片，以壞掉電蚊拍都可以換來切入主題，最困難的就是商借五金行場景。（擷取自Taiwan Action臉書）

    導演陳文彬執導Taiwan Action罷免片，以壞掉電蚊拍都可以換來切入主題，最困難的就是商借五金行場景。（擷取自Taiwan Action臉書）

    2025/04/16 12:06

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕大罷免二階段連署正在進行中，由導演陳文彬執導的「Taiwan Action公民罷免影片計畫」第6片正式推出，全片最困難就是五金行場景，最後竟在彰化縣埤頭鄉找到了，店內就放著罷免國民黨彰化縣第3區立委謝衣鳯連署書！

    陳文彬表示，這次拍片最困難的就是尋找五金行，為了省錢，必須實景拍攝，他從台北找到嘉義、台南，在自己的彰化老家也曾親口詢問。原本店家以為是借來拍廣告都很開心，但一聽到是要拍罷免影片，全都笑著說「要問老闆」、「不要相害啦」。

    陳文彬說，他最後是經由前溪州鄉長黃盛祿的介紹，找到彰化縣埤頭鄉的五金行，這家五金行的店內就放著連署書，老闆也簽下連署書支持罷免，對於要借場地拍罷免短片，一口就答應了。

    陳文彬說，由於彰化縣埤頭鄉就位於立委謝衣鳳的選區，很難想像有老闆勇敢借出場地，拍攝時間就是店裡的營業時段，完全沒有封店開拍。因此，當阮劇團的團員在現場拿著電蚊拍對戲時，進來購物的民眾還會建議，哪一牌的電蚊拍比較好用，完全沒有感覺他們是在拍片。

    陳文彬執導的罷免短片，全片以壞掉的電蚊拍都可以換，帶出立委變質更該換的軸心，這完全是出自陳文彬的生活經驗。他說，他很容易失眠，入睡又被蚊子吵醒，簡直就是氣炸，跑去買了電蚊拍卻又壞掉，隔天拿去店家，店家一句「壞了就換支新的給你！」讓他醍醐灌頂，馬上給他拍罷免片的靈感。

    導演陳文彬執導Taiwan Action罷免片，以壞掉電蚊拍都可以換來切入主題，最困難的就是商借五金行場景。（擷取自Taiwan Action臉書）

    導演陳文彬執導Taiwan Action罷免片，以壞掉電蚊拍都可以換來切入主題，最困難的就是商借五金行場景。（擷取自Taiwan Action臉書）

    導演陳文彬執導Taiwan Action罷免片，全片在彰化縣埤頭鄉一家五金行開拍。（Taiwan Action提供）

    導演陳文彬執導Taiwan Action罷免片，全片在彰化縣埤頭鄉一家五金行開拍。（Taiwan Action提供）

    導演陳文彬執導Taiwan Action罷免片，全片在彰化縣埤頭鄉一家五金行開拍。（Taiwan Action提供）

    導演陳文彬執導Taiwan Action罷免片，全片在彰化縣埤頭鄉一家五金行開拍。（Taiwan Action提供）

    導演陳文彬執導Taiwan Action罷免片，以壞掉電蚊拍都可以換來切入主題，最困難的就是商借五金行場景。（擷取自Taiwan Action臉書）

    導演陳文彬執導Taiwan Action罷免片，以壞掉電蚊拍都可以換來切入主題，最困難的就是商借五金行場景。（擷取自Taiwan Action臉書）

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