藍青年軍涉偽造文書還喊司法清算 吳崢酸朱立倫︰還沒找到肩膀

民進黨立委莊瑞雄（左）、發言人吳崢（右）16日召開「破萬連署不合格，抄名冊就是偽造文書！」記者會，批評國民黨主席朱立倫只會推卸責任。（記者羅沛德攝）

2025/04/16 11:13

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨青年軍系統發動罷免多位民進黨立委，因幽靈連署狀況遭檢調搜索約談，國民黨主席朱立倫今出面批評執政黨司法清算，民進黨發言人吳崢今狠酸，有點擔心朱主席的身體狀況，朱到現在還沒找到他的肩膀，當初豪邁宣稱「一切責任在我」的朱立倫，看著國民黨的年輕人因偽造文書一一被檢調約詢，出來交代真相了嗎？出來扛責了嗎？

民進黨立委莊瑞雄、民進黨發言人吳崢今召開記者會，被問及朱立倫出面批評執政黨迫害，莊瑞雄表示，如此大量、集團性的偽造連署是事實，朱立倫應該就實質違法跟社會對話，要對檢方、對民進黨提出抨擊，都可以，但對犯罪事實，朱立倫作何解釋？不能惱羞成怒，穿幫了就攻擊民進黨，卻對黨內青年軍的犯罪行為隻字不提。

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針對罷免立委李坤城領銜人宋建樑赴新北檢應訊時，公開佩戴納粹臂章、手持《我的奮鬥》，並行納粹致敬手勢，莊瑞雄也說，不要再說是個人行為，這不是表演，任何政黨底下有這樣一個人，都必須制止，切割不叫表態，這是不容許的行為，這在歐洲甚至是犯罪行為！

「其實我有點擔心朱立倫主席的身體狀況。」吳崢酸說，朱立倫到現在還找不到肩膀，肩膀不知道去哪裡，當初帥氣、豪邁地說「連署一切狀況責任在我」的是朱立倫，這兩天看著幫國民黨衝鋒陷陣、偽造文書的年輕人一一被檢調約詢，朱立倫出來交代背後的真相了嗎？有出來要扛責任嗎？有像一開始說的「責任一切在我」嗎？李孝亮、宋建樑等青年軍為什麼有黨部名冊？當然是有人給的，卻看不到朱主席扛責任的肩膀。

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