朱立倫開轟！質疑罷綠團體非重保即收押 「比當共諜嚴重」

國民黨主席朱立倫（左）今天上午到台北市北投區罷免立委吳思瑤「地動刪瑤」總部，「地動刪瑤」召集人賴苡任（左二）才以50萬元交保，面對媒體追問，拿出綠色膠帶貼住嘴巴不發一語。（記者劉詠韻攝）

2025/04/16 11:36

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地檢署、新北地檢署連日來偵辦幽靈連署案，先後被搜索、約談的都是罷免綠委的團體和國民黨黨工幹部，有的交保、有的已聲押；國民黨主席朱立倫今（16）日上午到台北市北投區罷免民進黨立委吳思瑤的總部，帶隊掃街徵求連署，他痛批，司法應代表公平正義，在台灣卻淪為獨裁統治的利器砍向在野黨，諷刺「罷綠委」不是重金交保就是聲請羈押，比當「共諜」還嚴重。

朱立倫表示：「現在還將司法的刀刃，揮向所有反對聲音的民眾，更發動大罷免在野黨的國會議員，遭到強烈反彈的民眾以罷制罷，卻被司法打壓。」他指稱，罷綠團體不是「重保」就是「收押」，甚至比共諜案還要嚴重，全台「大搜索、大交保、大收押」才是極度獨裁國家會做的事情。

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朱立倫說，花蓮罷傅團體超過4000件造假，基隆100多件偽造案全是罷免藍委的團體，既然中選會宣稱有41件罷免案涉嫌偽造，司法單位更應公平辦理，統一嚴查「罷藍」團體，接下來將協助罷免連署，聲援所有受到司法不公的罷綠團體，呼籲民眾勇敢站出來一起反惡罷。

罷免民進黨立委吳思瑤的團體「地動刪瑤」召集人賴苡任日前也被檢察官約談，以涉偽造文書、違反個資法等罪嫌，諭令50萬元交保。有媒體當場問賴苡任是否能講幾句話，只見他拿出綠色膠帶貼住嘴巴，並舉起空白連署書要大家填寫，全程不發一語。

國民黨主席朱立倫今天上午到台北市北投區罷免立委吳思瑤總部，帶隊掃街徵求連署。（記者劉詠韻攝）

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