「一起目睹藍白走入歷史焚化爐」 柯建銘探望陳菊不忘力催大罷免

立法院民進黨團總召柯建銘前往醫院探視監察院長陳菊，不忘力催大罷免。（圖由柯建銘提供）

2025/04/16 11:07

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘近日休息調養身心，期間前往日本京都「大休息、大沉澱」，仍不忘力催罷免國民黨立委。而在柯返台後，隨即前往高雄探望因病住院的監察院長陳菊。柯除祝福陳菊早日康復，也盛讚陳菊，對理想的堅持是所有台灣人景仰之處，並承諾「台灣我會用盡一切力量去保護」。

柯建銘本次赴醫院探望並未見到陳菊，「心有惆悵，戚戚感……」柯也透過文字、影片對陳菊表達祝福之意。他說：「知道妳生病，大家都很關心，但消息有限。日前從媒體得知蔡前總統有來看妳，做為一個晚輩，但又是長期戰友，民進黨是我們共同努力的戰地園區。」

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「我知道妳當監察院長後，最大的遺憾是須中立。」柯建銘說：「當戰士失去戰場又見國事紛亂，藍白賣台亡國，心急如焚是院長心情，我腳三度開刀，又煩妳來探望，言語中對立法院亂象不滿，有奈何之感。」

柯建銘說：「菊姐，妳一輩子為台灣付出，為理想正義而戰又勇於提攜後輩，對理想的堅持是所有台灣人景仰之處，一生艱難，但又精彩。台灣我會用盡一切力量去保護。」

柯建銘也強調，自己從小學五年級就立志打倒國民黨，這次「大罷免」他等了60年，時機已至、時機已熟，是給藍白最後致命一擊，鐵定成功的，「相信老柯，雖孤寂但信心百分百，就此敬告。祝早日康復，一起目睹藍白逃亡，走入歷史焚化爐。」他也不忘在文末提醒大家，「搶救台灣只剩下14天。」

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