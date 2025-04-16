蔣萬安：近6成民眾不贊成大罷免 不要製造社會對立仇恨

檢調持續偵辦罷免「幽靈連署」，台北市長蔣萬安（中）16日說，民眾關切的是司法是否標準一致，還是只辦藍不辦綠。（記者林承鴻攝）

2025/04/16 12:47

〔記者林承鴻／台北報導〕檢調持續偵辦罷免「幽靈連署」，昨日新北地檢署前往國民黨新北市板橋、三重兩區黨部搜索。台北市長蔣萬安今（16）日說，民眾關切的是司法是否標準一致，還是只辦藍不辦綠。對於大罷免，他則重申面對美國對等關稅衝擊，這時候不應該內耗，也不要製造社會的對立跟仇恨，指民調有近6成民眾不贊成大罷免。

國民黨主席朱立倫今天早上前往罷免吳思瑤「地動刪瑤」總部站台，蔣萬安今天出席捷運環狀線北環段CF690B區段標開工動土典禮，會前被問到如何看待檢調偵辦「幽靈連署」以及朱立倫站台，蔣萬安說，希望司法秉公處理，釐清事實，公平公正，指民眾關切的是司法是否標準一致，還是只辦藍不辦綠？

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全國大罷免行動持續進行，蔣萬安說，他昨天看到一份最新的民調（台灣民意基金會），有近6成的民眾不支持大罷免，他說，尤其在國際局勢動盪的時刻，大家希望看到政府團結一致、不分朝野，一致地面對艱困的挑戰，所以這時候不應該內耗，也不要製造社會的對立跟仇恨，而是應該共同擬定對策，好好的來面對美國對等關稅所帶來的衝擊。

台灣民意基金會14日發表「國人對大罷免態度的新發展」即時民調，訪問期間為4月7日至10日，對象為全國為範圍20歲以上成年人，抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，其中市話佔70%，手機佔30%；有效樣本共1080人，其中市話758人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

民調詢問「一般說來，您贊不贊成柯建銘【全面性罷免國民黨籍41席立委】的主張？」結果指出，20.1%非常贊成，13.7%還算贊成，22.2%不太贊成，37.1%一點也不贊成，5.2%沒意見，1.7%不知道、拒答。換句話說，約34%贊成，59%不贊成，6.9%沒意見、不知道，不贊成的人比贊成的人多25.5個百分點。

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