國民黨青年軍模仿納粹應訊獲藍委聲援 民進黨點名朱立倫表態

民進黨立委莊瑞雄（左）、發言人吳崢（右）16日召開「破萬連署不合格，抄名冊就是偽造文書！」記者會，其中針對民進黨立委李坤城罷免領銜人宋建樑穿納粹臂章、舉納粹手勢提出批評。（記者羅沛德攝）

2025/04/16 10:57

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨青年軍系統發動罷免多位民進黨立委，因幽靈連署狀況遭檢調搜索約談，其中罷免立委李坤城領銜人宋建樑赴新北檢應訊時，竟公開佩戴納粹臂章、手持《我的奮鬥》，並行納粹致敬手勢。民進黨發言人吳崢憂心，這畫面恐在國際社會擴散、成為台灣外交問題，尤其國民黨立委葉元之、羅明才、廖先翔、林德福等人還到場高舉「正義青年加油」，令人不可思議，請問國民黨主席朱立倫：「國民黨挺納粹嗎？」

吳崢指出，國民黨利用青年軍發動罷免民進黨立委，宋建樑到新北地檢署應訊時，竟然戴納粹臂章、手持《我的奮鬥》、手比納粹致敬禮，讓社會震驚，原來國民黨是支持納粹思想的政黨嗎？國民黨找出來鬥爭民進黨立委，用抄名冊的方式罷免民進黨立委的人，竟是這樣的納粹份子？國民黨變成納粹黨了嗎？

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吳崢表示，他預期得到，國民黨一定會切割這個青年軍，就像切割李孝亮一樣，但不要想閃躲，宋建樑2017年就參與國民黨黨代表選舉，當時還在照片中拿著中國國民黨的黨旗，很明顯地，宋建樑就是國民黨長年一手培養的「好人才」，請問國民黨都教黨內年輕人什麼東西？到底都在培養年輕人做什麼事情？

吳崢提及，到新北檢聲援的國民黨立委葉元之、羅明才、廖先翔、林德福，手中還舉著「正義青年加油」的手舉牌，這個畫面太驚呆、太超現實、太魔幻、太不可思議了，國民黨認同納粹思想的青年軍？這就是國民黨口中的正義青年？民進黨要強烈質問朱立倫，國民黨挺納粹嗎？請朱立倫出來回應，國民黨培養出鬥爭民進黨立委的青年軍，原來是認同納粹思想的極端主義者，國民黨認同嗎？

莊瑞雄也痛斥，「歷史是用來記取教訓，不是用來cosplay」，希特勒《我的奮鬥》寫的不是奮鬥的過程，是權威與法西斯的政治宣言，納粹主義強調仇恨、極權、反民主，過去還推動種族滅絕，現在已被全世界唾棄，國民黨青年軍怎麼會公然模仿致敬？這和國民黨口口聲聲的反獨裁完全相悖，國民黨不能視而不見，必須說清楚，是誰默許青年軍讓這種極權思想穿上國民黨的黨徽？

莊瑞雄表示，國民黨青年軍這樣的行為，是帶著全黨向極右派狂奔，對社會有很大衝擊，國民黨還有多位立委在旁聲援，請國民黨向社會說明態度，不要再拿青年軍當替死鬼，不要自己做了犯罪行為、偽造連署簽名後，才要喊司法迫害、擺出這樣的陣仗，讓代表法西斯、仇恨、極權、反民主的納粹主張公然上演，這很可怕。

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