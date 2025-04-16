國民黨告罷傅團體 胡仁順：以政治手段霸凌公民意志

花蓮縣議員胡仁順。（資料照）

2025/04/16 12:57

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國民黨花蓮議會黨團提告罷傅團體 綠營：全力做公民後盾

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣議會國民黨團昨（15）日早上到花蓮地檢署告發罷免傅崐萁的公民團體涉嫌偽造文書、個資法等罪嫌，強調不能「辦藍不辦綠」。對此，民進黨花蓮縣議員胡仁順表示，「傅崐萁們」的記者會完全就是以政治手段霸凌公民意志的行動，為的只是壓制民意，「傅崐萁把你的髒手拿開，花蓮和公民已經不再是你家的附屬品了」。

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胡仁順在臉書PO文表示，「偽造文書」的重點是，內容不真實且足以對公眾或他人產生損害，而花蓮二階連署書就是格式錯誤，並沒有不實的內容，還有一個關鍵是，連署書出現不想連署的人、或是往生者的簽章。但花蓮罷團並沒有這樣的情況，跟其他地區經實質送件審核後遭搜索帶回的狀況完全不同。

胡仁順指出，根本還沒送出連署書，因為罷團很謹慎所以趕緊補救，因此不會有造假問題，送件截止日是5月5日，也沒有拖延連署時限的問題，所有二階連署工作都是領取連署書後才開始，哪來的偷跑？今天的惡意提告，就是魚目混珠、圍魏救趙，用行政技術問題混淆刑事犯罪問題，圍公民團體救傅崐萁。

胡仁順直言，司法獨立，檢方可能會受理，但成罪機率非常低。即使如此，我們民進黨團也已備好律師團，隨時聲援罷免團體，推翻23年的邪惡政權不會是輕鬆的事，我們花蓮要多辛苦一點，我們所有民代都一起努力中。惡霸要二罷！

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