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    藍白刪凍客委會預算 伯公照護站每站被減17％經費

    客委會主委古秀妃。（記者劉信德攝）

    客委會主委古秀妃。（記者劉信德攝）

    2025/04/16 11:01

    〔記者楊綿傑／台北報導〕客委會推動具長照功能的「伯公照護站」，今年雖放寬申請條件，預計全國將增加到556站，但由於藍白刪凍預算，客委會主委古秀妃在立法院表示，隨站點增加、辦理內容增加，每個伯公照護站經費估計平均減少17%，功能已受到影響。

    立院內政委員會今天邀請客委會進行業務報告，對於伯公照護站計畫的推動，古秀妃說明，去年共有12縣市、70個客家文化重點發展區及29個非客家文化重點發展區，共計成立517個據點。有327個伯公照護站與鄰近國中小及幼兒園合辦老幼同樂，幼童參與人數達3萬人次。

    此外，規劃安排講客宣講員至伯公照護站點提升長者客家意識宣導，同時招募15至35歲青年至站點進行青銀共融公共服務及增辦輔導團計畫，以優化站點服務質量，促進長者身心健康。

    朝野立委均肯定伯公照護站在長照及文化傳承有幫助，不過包括民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委張智倫都提及，新北市客家人口近70萬，是全國第二多的直轄市，但由於呈現散居情況，卻僅只有新北三峽五寮里符合申請條件，盼客委會能夠重新再審視申請條件，讓伯公照護站能夠照顧到更多長輩。

    古秀妃回應，今年伯公照護站申請條件已經有所放寬，在以鄉鎮市區為範圍的客家文化重點發展區部分，客家人口占3分之1以上即可申請；而在以村里為範圍的客家社區部分，客家人口占30%以上或講客語長者達2分之1以上即可申請。對於新北市客家人口散居情況而無法符合設置標準，則將進行研議。

    古秀妃提到，伯公照護站每年站點都持續成長，今年已預計增加到556站，同時辦理內容增加，如今年導入青年公共服務，雖然總經費有所增加，但平均下來每個伯公照護站仍遭減少經費達17%，功能受到影響。

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