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    國防部：近3年退伍近於常數、今年大幅下降 「退伍潮」非事實

    國防部今（16）日表示，經查近3年服役滿20年及滿10年退伍人數近於常數，今（2025）年迄今更大幅下降。媒體報導因「兩岸關係緊張、國軍備戰壓力增加，導致軍官退伍申請潮」等內容，並非事實。示意圖。（資料照）

    國防部今（16）日表示，經查近3年服役滿20年及滿10年退伍人數近於常數，今（2025）年迄今更大幅下降。媒體報導因「兩岸關係緊張、國軍備戰壓力增加，導致軍官退伍申請潮」等內容，並非事實。示意圖。（資料照）

    2025/04/16 10:54

    〔記者方瑋立／台北報導〕針對媒體報導「國軍爆發軍官退伍申請潮」，國防部今（16）日表示，經查近3年服役滿20年及滿10年退伍人數近於常數，今（2025）年迄今更大幅下降。媒體報導因「兩岸關係緊張、國軍備戰壓力增加，導致軍官退伍申請潮」等內容，並非事實。

    國防部指出，國軍面臨少子化危機，及企業競才衝擊，秉持「以人為本」哲學優化政策管理，削減形式主義、提升作業效率；並提供良好、合理待遇，藉以攬才、留才。目前已調增「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」，期盼藉由長期的人才投資，為國軍帶來人力穩定、戰力提升的多重效益。

    國防部進一步說明，對於官兵切身相關的裝備或照顧，國防部也不斷更新、精進。包括新式步槍，以及新一代抗彈板，都將產製交軍；營區設施、優化生活環境的興安專案，去年底已經完成83案；攸關眷屬照顧的職務宿舍，去年底已新建380戶，並完成下個階段9案680戶的規劃。

    國防部說明，在各項政策作為的努力下，人力成長已取得初步成效。如2024年主動退伍人數，較2023年減少325人；2024年留營率亦較2023年增加、達到82%，留營人數明顯增加，代表國軍官兵對於服役環境的優化有感。

    國防部強調，國軍官兵以捍衛國家安全、守護家園，為無可旁貸的職責。面對日益嚴峻的威脅，官兵戮力戰備訓練、從未臨陣退縮。籲請媒體報導，勿以偏頗內容誤導視聽。

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