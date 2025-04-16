總統府辦公室前諮議吳尚雨共諜案 北檢聲請延押禁見2個月

總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮涉共諜案，檢方向法院聲請延押禁見2個月。（資料照）

2025/04/16 11:51

〔記者王定傳／台北報導〕總統府辦公室前諮議吳尚雨、民進黨前黨工邱世元、黃取榮、國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑，涉入共諜案陸續被收押禁見，由於羈押期限將屆滿，台北地檢署為了持續追查外洩祕密範圍、數量、金流、共犯等，上週已向法院聲請延長羈押禁見邱世元、黃取榮，昨再向台北地院聲請延長羈押禁見吳尚雨2個月。

據了解，台北地院將於明日將提邱、黃2人開庭，至於吳尚雨部分，尚未排定開庭日期，何仁傑才剛收押，羈押期限尚未屆滿。

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檢調發現，民進黨籍新北市議員李余典前特助黃取榮在中國經商期間，遭中共情治人員吸收，返台發展組織，蒐集重要情資換取報酬。黃透過在民進黨的人脈，先找好友資深黨工邱世元，再吸收時任副總統賴清德的機要吳尚雨。

檢調追查，賴清德當選總統後，吳獲聘總統府總統辦公室諮議期間，將賴的行程與出訪友邦的機敏資料洩密給邱世元，由邱轉交黃取榮，再由黃帶至中國交給情治人員；黃不只吸收吳尚雨，還吸收長年跟在吳釗燮身邊的何仁傑，在吳釗燮擔任外交部長期間，何將所蒐集的外交部重要情資交給黃，再由黃交給中國情治人員，黃之後再交付數萬元報酬給予吳、邱、何等人。

檢調今年2月間發動兩波搜索，先羈押邱世元、黃取榮，再聲押吳尚雨獲准，上週再聲押禁見何仁傑獲准。

此外，前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓也涉入共諜案，但與黃取榮等人屬不同案件；他被控在2019年赴中國與中共情治人員接觸，疑因此遭吸收，返台後涉嫌利用職務之便，蒐集立院機敏資料，利用通訊軟體把資料傳給對方，之後再赴中國收錢或利用虛擬貨幣收取報酬合計上百萬元，檢調3月間發動搜索約談，訊後諭令盛礎纓20萬元交保，並限制出境、出海，以及實施電子腳鐐科技設備監控。

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