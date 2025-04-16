宋建樑比納粹手勢戴卐字臂章 陳培瑜點名4藍委「應感到羞恥」

罷免李坤城領銜人宋建樑15日晚間赴新北檢應訊時，不僅戴上象徵納粹「卐」字臂章還比納粹手勢，引發輿論譁然。（記者王藝菘攝）

2025/04/16 10:43

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨動員青年軍對多名民進黨立委發動罷免行動，但頻傳幽靈連署爭議。檢方昨（15）日展開搜索、約談，其中罷免立委李坤城的領銜人宋建樑，赴新北檢應訊時竟配戴納粹「卐」字臂章並比出納粹軍禮手勢，掀起輿論譁然。對此，綠委陳培瑜今（16）日在臉書發文痛批，國民黨不能僅以一句「不予評論」就切割，必須出面道歉；昨晚聲援的藍委洪孟楷、葉元之、林德福、廖先翔更應感到羞恥。

陳培瑜稍早在臉書發文表示，昨天晚上有人穿著納粹的服裝和相關書籍出現在公開場合，這樣的言行舉止必須嚴正譴責，「我不願再張貼他的照片，那只是再一次的損害人權」。她也提到，《請不要忘記那些孩子》一書裡是以照片來呈現在耶路撒冷的納粹屠殺紀念館裡被屠殺的未成年孩子們的故事。

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陳培瑜指出，民主自由制度在此時此刻的國際局勢上，正面臨嚴峻考驗，而台灣一直努力讓自己成為世界民主聯盟的一員，我們也在許多國際事務方面展現「Taiwan Can Help」的決心和行動力。然而，國民黨不能用一句「不予評論」就想要與之切割！國民黨必須出面鄭重道歉，身為台灣最大在野黨，在台灣與世界上民主自由發展的道路上，不該成為最荒謬的絆腳石。

陳培瑜續指，昨天晚上那些站出來支持這樣論述的立委：洪孟楷、葉元之、林德福、廖先翔，也請出來正式道歉，你們應該對自己的行為感到羞恥，因為你們居然站出來與支持戰爭罪、危害人類罪及種族滅絕罪的行為的人站在一起。

陳培瑜強調，這已經不只是不適任立委了，身為立委同事，身為台灣人民，「身為極力捍衛兒少權利的我，我就只能更加用力加入大罷免的志工行列了！」

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